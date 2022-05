Nunzia De Girolamo si è mostrata nella sua abitazione con indosso un look tutto giallo. La sua bellezza lascia senza fiato.

Bellezza a non finire. Nunzia De Girolamo torna a far sognare sulla sua seguitissima pagina Instagram, dove conta ben 128 mila follower, incantati dal suo feed da sogno. Questa volta la conduttrice ha fatto sognare condividendo una serie stories in cui è ritratta incredibile con una mise sbalorditiva.

Una mise che ha sfoggiato mentre si trovava nella sua casa, mostrando attimi dalla sua quotidianità: sul social spesso posta momenti dalla vita personale e professionale. 46 anni, di Benevento, è diventata conosciuta nel tempo per la sua carriera di politica in quanto nel 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta per poi approdare nel mondo dello spettacolo diventando una famosa conduttrice.

Alla guida di “Non è l’Arena”, ha conquistato gli schermi con il suo fascino irresistibile e il suo talento innato. Questa volta a stupire le riprese condivise nelle stories dalla sua casa.

Nunzia De Girolamo: la mise gialla fa sognare

