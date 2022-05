Primark, effetto di colore senza precedenti: “Andiamo a comprarlo” è delirio

Da Primark ogni settimana arrivano nuovi prodotti, l’ultimo pezzo è divino: lo avete già visto? Di seguito tutti i dettagli.

E’ uno dei marchi più amati in tutto il mondo, si esalta la moda a basso costo ma trend e cool. Primark è un contenitore di capi fantastici a prezzi accessibili. L’apertura risale al 1969 a Dublino con il nome di Penneys e oggi l’azienda comprende più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America.

Il marchio è in continua evoluzione, in tutti questi anni sono tanti i punti vendita che hanno preso vita e tutti con un grande successo. Il negozio più grande si trova a Birmingham High Street ed è suddiviso in cinque piani. Al suo interno vi sono tre punti di ristoro come il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Poi ancora un salone di bellezza e un parrucchiere.

Primark, l’estate direttamente a casa tua – FOTO

L’estate è alle porte e le temperature si sono già alzate e la maggior parte di noi ha dovuto accelerare i tempi per il cambio stagione. Come ogni anno qualche indumento è da cambiare e perché non considerare Primark come punto vendita per vestiti da urlo?

Sul profilo social del marchio sono state pubblicate alcune foto che riportano dei vestiti disponibili in store a prezzi strepitosi.

Tra i tanti facciamo riferimento ad un abitino attillato a canotta e a costine, disponibile in tre versioni: rosa, celeste, petrolio. Il costo è di 11 Euro in Europa, 9 Dollari in America.

Sotto all’immagine che ha già fatto il giro del web si leggono vari commenti come: “Andiamo a comprarlo” e poi ancora “E’ fantastico”.

Le sorprese non sono finite qui, se passate in uno dei punti vendita o fate un giro sul sito ufficiale troverete tanti indumenti a prezzi accessibili. C’è l’imbarazzo della scelta e vi risulterà davvero difficile decidere cosa comprare. E allora non ci resta che augurarvi buono shopping.