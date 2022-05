Shaila Gatta, una scultura (illegale) in movimento: l’acrobazia senza veli che non ti aspetti – FOTO

Shaila Gatta sorprende tutti con la sua ultima foto dove lascia ben poco all’immaginazione. Incantevole.

E’ sempre un piacere ammirare Shaila Gatta, la bellissima ballerina che tutti conosciamo per aver calcato il palco del tg satirico della televisione italiana: “Striscia la Notizia”. Oggi nonostante abbia passato il testimone alle nuove Veline, continua ad accrescere la sua popolarità e presto la vedremo raggiungere un importante obiettivo.

In un’era in cui il successo è parametrato in base al numero dei followers sui social, l’ex Velina è prossima al milione di seguaci. Un bel risultato se si pensa che la stessa è riuscita a guadagnarseli essendo semplicemente sé stessa: bella, autoironica, spontanea oltre ad una dose elevata di sensualità come nel suo ultimo scatto.

Shaila Gatta, l’acrobazia illegale infuoca il web

