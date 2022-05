Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono finiti al centro del mirino. Tra le coppie più amate dello spettacolo, emerge un retroscena clamoroso sulla loro storia.

Affiatati e innamoratissimi. Dal 2000 i cuori di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi battono all’unisono, tanto da averli portati a condividere mano nella mano gli ultimi 22 anni.

Lei showgirl, modella e conduttrice di format del calibro di “Verissimo”, lui Amministratore Delegato di Mediaset, hanno costruito uno al fianco dell’altra una splendida famiglia dando alla luce due figli, Lorenzo Mattia e Valentina Sofia.

Nel tempo la coppia è stata al centro delle cronache rosa, tra le nascite dei figli e il loro rapporto sempre più forte. Proprio in merito al loro legame una curiosità nei loro riguardi echeggia anno dopo anno: i due non si sono mai detti il fatidico sì.

Alle domande in merito al perché i due non si siano ancora sposati, Silvia, conosciuta dagli anni Novanta nel settore televisivo, ha sempre smorzato ogni dubbio, affermando come un pezzo di carta non sia necessario per sancire un amore. Lei e il compagno si sentono una famiglia anche senza anello al dito.

Silvia Toffanin: la decisione più pensate, coinvolto Piersilvio Berlusconi

Il senso di famiglia che lega Silvia e Piersilvio è talmente forte da aver portato la conduttrice a una scelta clamorosa. Un rifiuto sbalorditivo con cui ha messo da parte un’opportunità molto importante.

Maria De Filippi avrebbe infatti messo gli occhi suo di lei per farle rivestire i panni di conduttrice di “Temptation Island Vip”, proposta che la conduttrice ha rifiutato argomentando che nonostante ne sia stata lusingata, non potrebbe lanciarsi in un’avventura così impegnativa.

Già sul set di Verissimo ha molto da fare e non vuole tradire le aspettative del compagno che ha scommesso su di lei insistendo molto nel farle guidare il format: una scelta vincente, visto il suo successo confermato dagli ottimi ascolti edizione dopo edizione.