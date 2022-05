Stefano De Martino ospite di Belen a “Le Iene”. Lei parla del loro “ritorno”

Stefano De Martino è stato ospite di Belen Rodriguez nel programma di Italia Uno, Le Iene. Il conduttore ha deciso di fare un monologo sulla normalità

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati della televisione italiana oramai da diversi anni. Il suo percorso in tv è cominciato quando era molto giovane e decise di partecipare ad Amici di Maria De Filippi per provare a sfondare nel mondo della danza. Non avrebbe mai pensato di riuscire a diventare così tanto famoso e in un campo diverso.

Stefano, poco dopo aver raggiunto il successo, è finito sotto ai riflettori per essere riuscito ad accaparrarsi una delle donne più amate del momento: la showgirl argentina Belen Rodriguez. I due si innamorarono follemente l’uno dell’altro e decisero di sposarsi e di mettere insieme su famiglia. In seguito una brutta crisi li ha separati non una, ma ben due volte.

Stefano De Martino e il monologo a Le Iene sulla normalità

Stefano, infatti, pare che sia tornato con Belen negli ultimi mesi. Proprio quando nessuno se lo aspettava più, dal momento che la scorsa estate lei era felice e incinta del suo ex compagno. Eppure certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, perché proprio di recente sono stati visti nuovamente insieme.

Hanno deciso di tenersi per loro questo momento complicato e bello della loro vita, ma la scorsa sera lui è stato invitato a Le Iene dove da qualche settimana sta conducendo Belen Rodriguez.

Qui ha fatto un monologo sulla normalità e anche se lui e Belen non si sono incontrati, è stato un momento molto atteso. Belen ha letto un tweet proprio su di loro: “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano“.

Belen ha risposto subito: “In realtà mi sono già scansata molte volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è mai piaciuta abbastanza“.