“Un Posto al Sole”, Raffaele aggredito e minacciato: terrore per il portiere

Un Posto al Sole: dopo che Eugenio Nicotera è riuscito a catturare e ad arrestare il boss Argento, la famiglia Giordano si ritroverà a vivere un brutto momento

Viola Bruni ed Eugenio Nicotera sono tornati a Napoli da poche settimane e, involontariamente, hanno già portato guai. Infatti il loro ritorno è stato dovuto ad un lavoro di Eugenio, che si è ritrovato coinvolto in un brutto caso di camorra. Dopo tanta fatica, Eugenio è riuscito ad arrestare in qualità di magistrato un boss davvero molto pericoloso chiamato Argento.

Le minacce non sono tardate ad arrivare. Viola è stata attaccata a scuola, il suo luogo di lavoro, e superato il breve momento di spavento iniziale ha deciso di andare avanti senza più pensarci. Adesso però gli “scagnozzi” di Argento hanno deciso di prendersela con un’altra persona della famiglia: il portiere Raffaele Giordano, che per Viola è come un padre.

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano minacciato e aggredito

Raffaele infatti si recherà al vivaio per prendere una pianta che Renato vuole regalare a Giuditta, la donna ache da un po’ di settimane sta frequentando, e qui si ritroverà accerchiato da diverse persone che prima lo minacceranno e poi lo aggrediranno. Sarà un momento davvero difficile per il portiere di Palazzo Palladini che non saprà come uscire da questa situazione. Alla fine, gli chiederanno – senza un minimo di gentilezza – di portargli delle informazioni.

Cosa farà Raffaele? Deciderà di cedere al ricatto oppure, per proteggere la sua famiglia, finirà per assecondare dei malavitosi che potrebbero fare del male alla moglie Ornella, la “figlia” Viola” e il marito Eugenio? Conoscendo Raffaele, si sentirà molto combattuto dal bisogno di fare la cosa giusta e quello invece di tenere al sicuro le persone che ama di più al mondo.

Saranno dei momenti molto difficili per la loro famiglia: dopo quanto accaduto, è arrivato ufficialmente il momento di intraprendere una strada per la loro sicurezza.