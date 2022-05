Uomini e Donne, Maria tira fuori la decisione irrevocabile: “non mi va di continuare”

Uomini e Donne, Maria De Filippi riesce a tirar fuori l’irrevocabile decisione del cavaliere: finalmente tutti i nodi sono venuti al pettine

La stagione 2021/22 di “Uomini e Donne” si sta chiudendo in maniera a dir poco burrascosa. Con il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, in realtà, le dinamiche si sono ulteriormente animate proprio a causa dei suoi pregressi con Ida Platano.

I due, che si lasciarono in malo modo, hanno fin da subito manifestato una crescente sintonia, data dal piacere di essersi ritrovati dopo oltre due anni di lontananza. Il chiarimento che la coppia ha deciso di concedersi durante una cena, tuttavia, non ha sortito l’effetto desiderato.

Guarnieri, dopo aver furiosamente litigato con la dama, si è convinto del fatto di non poter riallacciare nessun tipo di rapporto con lei. La bresciana, dal canto suo, sperava di poter ricominciare a frequentare l’ex, dal quale è parsa tuttora molto presa.

Anche nella puntata di oggi, venerdì 27 maggio, i due non hanno fatto altro che litigare. Riccardo, attaccato da tutti, non riusciva ad esternare i suoi veri sentimenti per Ida. Solo grazie all’aiuto di Maria De Filippi, finalmente, la verità tanto invocata dalla Platano è venuta a galla.

Uomini e Donne, Maria De Filippi tira fuori la decisione irrevocabile: “non mi va di continuare”

Di fronte all’impossibilità di avere un confronto pacato, Ida e Riccardo, durante la puntata odierna, hanno iniziato a gridarsi contro i rispettivi rancori. Solo l’intervento di Maria De Filippi, che ha saputo analizzare la situazione in modo lucido e obiettivo, ha convinto il cavaliere ad esternare i suoi veri sentimenti.

“Non sono più innamorato di lei come prima” è arrivato a dire Guarnieri, ma la dama, che in preda alla rabbia aveva abbandonato lo studio, non poteva ascoltarlo. La conduttrice, con le sue domande sagaci, ha ottenuto che Riccardo si aprisse in tutto e per tutto.

“Di sicuro non troverò mai più un amore come quello che avevo con lei” ha aggiunto il tarantino in tono sconfitto, suscitando nuovamente la rabbia dei presenti. A detta di Gianni Sperti, le parole di Riccardo continuerebbero ad essere ambigue e non farebbero altro che illudere Ida.

La conduttrice, che è parsa comprendere le ragioni del cavaliere, lo ha spronato ad essere sincero con Ida e a confessarle quello che è il suo pensiero. All’eventualità di un ulteriore confronto con l’ex, tuttavia, il tarantino sembrava davvero aver perso ogni speranza.

“Scusami Maria, ma non mi va di continuare” – ha replicato Riccardo, in riferimento al teatrino che lo ha visto protagonista insieme alla Platano – “è evidente che non ci capiremo mai“. La conduttrice, tuttavia, ha tenuto a ribadire la necessità che il Guarnieri sia sincero una volta per tutte con la dama, al fine di permetterle di superare definitivamente questa storia.

“Devi essere chiaro, così lei si mette il cuore in pace“: questo l’ultimo consiglio della padrona di casa, che il pubblico pareva appoggiare in pieno. Stando a ciò che è andato in onda oggi, tra Riccardo e Ida sarebbe finalmente stata scritta la parola fine.