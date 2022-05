Alessandro Borghese, il costo di una cena a Milano: il menù alla carta

Alessandro Borghese, sapete quanto si spende per una cena a Milano? Il menu del suo ristorante “Il Lusso della Semplicità” situato in Lombardia

Alessandro Borghese è uno degli chef italiani più amati di sempre: tutti sognano di mangiare qualcosa creato da lui. La sua cucina è entrata nei cuori di tutti negli ultimi anni, e il suo talento culinario lo ha portato a dare sfogo alla sua creatività nell’apertura di alcuni ristoranti. Quello più famoso è ovviamente Il Lusso della Semplicità, situato a Milano.

Negli ultimi anni, i ristoranti degli chef stellati sono sempre più di moda. Certo, i prezzi sono molto elevati, ma a chi è appassionato di cucina questo non spaventa perché sa bene che si tratta di una vera e propria esperienza culinaria. Chi non se lo può permettere ma prova a concederselo, lo fa magari una sola volta nella vita, ma per molti ne vale la pena.

Alessandro Borghese: svelato il costo di una cena a Milano

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati tra i tanti che ci sono al giorno d’oggi, e per questo ha dei ristoranti che stanno riscuotendo un incredibile successo. Ha aperto a Milano Il Lusso della Semplicità, dove ogni giorno è possibile veder passare vip che decidono di fare questa esperienza.

Chi ha assaggiato la cucina di Borghese, così come degli altri chef stellati, sa con certezza che è qualcosa di davvero irripetibile. D’altronde la cucina è una arte che loro sanno sfruttare al meglio, infatti chi ha assaggiato i piatti di questi chef ha sempre affermato che si ha a che fare con dei sapori davvero incredibili e mai provati prima.

Ma quanto costa? Be’, decisamente tanto. Bisogna dire, però, che Borghese è uno di quelli più economici che ci sono in circolazione.

Infatti, un pranzo da lui, con tre portate e col menu alla carta, viene a fare circa 85 euro. Insomma, è una esperienza abbastanza fattibile per tutti gli appassionati di cucina.