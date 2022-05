Anna Tatangelo dopo Livio Cori non resta a bocca asciutta, si consola con LUI. FOTO esclusive

La cantante di Sora non ha mai motivato il perché della rottura con il rapper, pare però che l’abbia superata nel modo migliore avvicinandosi ad un altro uomo.

La sua vita sentimentale non è mai stata così felice come moltissimi fan e amici avrebbero sperato per lei. Anna Tatangelo non si era ancora ripresa dalla batosta con il compagno Gigi D’Alessio che è arrivato anche quest’ultimo terremoto con il rapper Livio Cori.

Le foto insieme sorridenti e complici pubblicate pochi mesi fa sui rispettivi profili social avevano fatto sperare che ci fosse un’ufficializzazione della relazione da parte di entrambi.

Poco dopo però la notizia che anche questa nuova avventura amorosa era arrivata ad un punto ceco, forse per divergenze caratteriali, oppure per progetti contrapposti sul lungo periodo e come organizzare la propria vita insieme.

Quel che è certo è che Anna è tornata a non sorridere più, non fosse per la presenza dell’unico uomo della sua vita che le è sempre stato accanto e che, anche in questa occasione le ha dato la forza di proseguire e andare avanti. La foto del bacio appassionato è già virale, da non crederci.

Anna Tatangelo ama solo lui, finalmente insieme: “Illumini la mia vita”

Un amore che dura da oltre 12 anni quello di Anna con il figlio Andrea che lo scorso 31 marzo ha anche festeggiato il compleanno come ci ha mostrato la cantante sui social dove ha pubblicato un doppio scatto di lei abbracciata proprio con il suo tesoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, Maria tira fuori la decisione irrevocabile: “non mi va di continuare”

“Auguri al mio ometto!!!Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita ❤️🥳”. Si legge nella didascalia a margine del post che in poche ore ha ottenuto oltre 54mila like.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Wow”: Mercedesz in costume, seduta a terra lo mette proprio lì. Visione irresistibile – FOTO

La cantante di Sora è diventata madre quando aveva appena 23 anni, una giovane donna che si è aggrappata al figlio e che ancora oggi lo tiene per mano per sostenersi a vicenda e darsi conforto nei momenti più bui. L’uno per l’altra sempre, una certezza che dà serenità ad Anna e che sicuramente le sarà di supporto anche quando finalmente troverà un uomo pronoto a sostenerla e apprezzarla totalmente.

INTERVISTA A MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO