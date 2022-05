Cosa indossa Camila Giorgi fuori dal campo? La tennista lo rivela con una posa da sogno. L’ultimo scatto è un colpo che stordisce.

La vincitrice al WTA 1000 di Montreal, Camila Giorgi, dallo scorso anno non ha mai smesso di regalare indimenticabili sorprese agli appassionati del mondo del tennis. Dopo uno straordinario 2021 e un’altra delle sue mille avventure “in velocissima” presso Alghero, questo 2022 può già considerarsi aperto nuovamente sulle righe di una nuova disarmante scoperta.

Classe 1991 e di origini marchigiane, la nata sotto il segno del Capricorno è molto amata anche nel settore della moda. Volata ultimamente a Parigi, e ora vincitrice alle prese con una si spera quanto più lunga permanenza sportiva, la tennista ha approfittato di questi ultimi minuti e di un perfetto momento di pausa dai set per svelare la bellezza del suo ultimo completo. Il tutto con una nuova posa “da sogno“. Che sia un caso che ciò avvenga in una delle città della moda europea per eccellenza?

“Che meraviglia” Camila Giorgi la posa stordisce: un colpo al cuore anche fuori dal campo – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier e Ilary Blasi: scontro fra regine della tv. Chi rimarrà delusa

“È magico per me giocare a Parigi“, ha confessato la tennista soltanto pochi minuti fa. Nuovamente vincitrice e in diretta dalla Ville Lumière, Camila ha ammesso “sono molto contenta“. Queste le sue parole dopo l’epico trionfo di quest’ultimo match. L’aver battuto Aryna Sabalenka sancisce difatti a tutti gli effetti il suo ingresso per le ultimissime dell’Open di Francia.

Qualificatasi ufficialmente agli ottavi di finale, la Giorgi, sceglie così di rivelare al contempo un bellissimo segreto in diretta dagli spalti del Roland Garros.

“È la mia città preferita“, ha spiegato la tennista sorridendo e facendo un’emozionante scorta di meritati applausi durante la gioiosa conclusione della penultima fase del secondo torneo del Grande Slam.

A seguire pochi istanti dopo, la bellezza del made in Italy firmato Giomila e indossato allo specchio da Camila, porterà nuovamente le migliaia di follower della “meravigliosa tennista” a seguirla. Ma stavolta attraverso le delicate tinte del brand dedicato agli amanti del fitness di #giomila4future.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raoul Bova è il più amato dagli italiani. Boom di consensi ma c’è chi gli dà filo da torcere

In bianco scultoreo e texture floreale dalle rosate sfumature Camila chiude con eleganza questo set e pensa a un ottimo caffè. E anche l’ultima la scelta alla moda, in perfetti abiti da finalista parigina, sembra dunque non poter lasciare dubbi. “Forza, vinci ancora!” Concluderà per tal ragione un ultimo fan dell’azzurra sottolineando con orgoglio il parere di molti.