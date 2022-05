Dopo la fine della 13esima stagione di Don Matteo, c’è grande curiosità riguardo alla prossima: a gran sorpresa, i telespettatori non vedono l’ora

Don Matteo è stata, certamente, la fiction più chiacchierata degli ultimi due anni. Oramai è diverso tempo che va in onda su Rai Uno, riscuotendo sempre un incredibile successo. Eravamo abituati a vedere Terence Hill vestire i panni del prete del paese, ma qualcosa è cambiato nell’ultima stagione andata in onda e non è servito a nulla prepararsi a questo colpo di scena.

Terence Hill, infatti, ha deciso di lasciare la fiction più amata della televisione italiana. Lui che era assolutamente il protagonista, ha lasciato un vuoto incolmabile e nessuno potrebbe mai prendere il suo posto. Don Massimo, però, interpretato da Raoul Bova, è riuscito a farsi spazio nei cuori dei telespettatori episodio dopo episodio conquistando sempre di più tutti.

Don Matteo 14: si farà, ma Terence Hill non ci sarà?

Contro ogni aspettativa, infatti, Don Massimo è riuscito a diventare molto apprezzato. Anche se all’inizio tutti lo vedevano un po’ come un sostituto forzato di Terence Hill. Finita questa stagione che lo ha visto come protagonista, sono rimasti tutti col fiato sospeso e hanno appurato con certezza che si è trattata di una delle stagioni più belle e avvincenti che siano mai andate in onda di questa fiction.

Marco Ruggeri, supervisore alla sceneggiatura di Don Matteo, è stato intervistato da FanPage per parlare della prossima stagione. Qui gli è stato chiesto se rivedremo Terence Hill: “Lui sarà sempre presente in qualche modo, ha messo il suo spirito in questa serie. Raoul ha avuto un grande rispetto per la figura di Terence, lo ha voluto incontrare, ha chiesto la sua benedizione. Non ci sono gelosie o invidie tra di loro“.

Insomma, dal momento che Terence è davvero un pilastro di questa fiction, attraverso la sua assenza continuerà ad essere presente proprio come è accaduto in questa ultima stagione.