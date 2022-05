Easy Jet, la compagnia si scusa: più di 200 voli cancellati. Ecco perchè

Estate, tempo di vacanze e di voli aerei. Ma per la compagnia multinazionale britannica Easy Jet arrivano i primi problemi.

Era diverso tempo che non si riscontrava un tale caos negli aeroporti internazionali. Sta succedendo perchè in molti di questi sono presenti i voli della compagnia multinazionale inglese Easy Jet. Disagi che hanno provocato cancellazioni improvvise e disagi ai passeggeri.

Sono già diversi giorni che la compagnia sta riscontrando problematiche tecniche con le prenotazioni dei voli. In questi giorni, la cifra dei voli cancellati sembra aver superato quota 200. Sono migliaia i passeggeri coinvolti in ogni parte d’Europa. Ognuno, tramite lo smartphone segnala il disservizio valutando come comportarsi in merito al rientro.

Easy Jet si scusa con un post Twitter ma il problema non si risolve

Rimasti a terra, migliaia di passeggeri sono senza una meta e senza un rimborso. La compagnia fa presente che il disservizio è dovuto ad alcuni problemi tecnici legati ai computer e al sistema IT. “Purtroppo, al momento stiamo riscontrando problemi con i sistemi IT, che hanno un impatto sui voli”, avrebbe riferito il portavoce della compagnia, come riporta Il Messaggero.

A seguito dei disservizi riscontrati in ogni parte d’Europa, la compagnia ci ha tenuto a scusarsi pubblicamente e lo ha fatto con un tweet “Ci scusiamo con i nostri clienti i cui voli sono stati interessati. Il nostro team sta lavorando per ripristinare i sistemi il prima possibile”, ha scritto Easy Jet come riporta Il Messaggero.

In Europa, lo stato più colpito sembra proprio quello del Regno Unito dove sarebbero dovuti partire la maggior parte dei voli ma anche da Parigi. Il problema sembra non risolversi e secondo The Independent, come riporta Il Messaggero, potrebbe potrarsi per il resto della settimana. In attesa delle informazioni che si aggiornano ora dopo ora sull’applicazione Flight Traker, la compagnia dovrebbe assicurare una camera d’albergo ai passeggeri rimasti senza volo e se necessario predisporre un rimborso spese per il danno subito.