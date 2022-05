Elodie, Marracash rompe il silenzio sul loro rapporto: finalmente la verità

Marracash, dopo le numerosi voci sul conto suo e di Elodie, ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte sul loro rapporto

Elodie e Marracash sono stati una delle coppie più amate del panorama musicale italiano. I due hanno affrontato davvero molte difficoltà insieme, e dopo diversi tira e molla hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, spezzando così i cuori dei loro numerosi fans che oramai da tempo li sostenevano sopra ad ogni cosa.

In occasione della uscita del suo nuovo videoclip Dubbi, il rapper ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui ha parlato della musica che da anni riempie la sua vita in mille modi, ma non solo. Ha approfittato di questa occasione per rompere il silenzio una volta e per tutte sulla sua “relazione” con Elodie, che negli ultimi tempi è tornata sotto ai riflettori del gossip.

Elodie, Marracash rompe il silenzio sul loro rapporto

Marracash ed Elodie, dopo tutto quello che hanno vissuto, si vogliono un bene dell’anima e spesso i fans dei due si ritrovano a credere in un ritorno di fiamma. Proprio per questo, il cantante ha deciso di chiarire una volta e per tutte il rapporto che lo lega ad Elodie.

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Da persone mature quali sono, i due hanno deciso di lasciarsi in buoni rapporti. Hanno capito che non avrebbe avuto alcun senso tenere rancori in sospeso, hanno capito che tra di loro non ha funzionato a causa di alcuni problemi insormontabili, ma che non avrebbe senso gettare completamente tutto dopo tutto quello che hanno vissuto insieme.

Dunque è questa la verità: nessun ritorno di fiamma come in molti avevano pensato e sperato nell’ultimo periodo. In ogni caso, i loro fans possono essere felici del legame rimasto vivo in tutti questi anni.