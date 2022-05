Eurospin non perde occasione di mettere a disposizione offerte speciali per tutti i clienti. Ecco la promozione del mese

Chi di voi non ha mai sentito parlare della spesa intelligente? E’ il motto di Eurospin che da anni si mette a disposizione del cliente e soddisfa le sue esigenze.

Il marchio fa sì che avvenga una propria commercializzazione dei prodotti con un assortimento di qualità a prezzi imbattibili, visti gli investimenti che vengono attuati per mantenere il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. La selezione e la costruzione del mercato sono alla base di una buona strategia che consente all’azienda di essere uno dei primi.

Eurospin, le offerte del mese di maggio

Le promozioni in corso valgono dal 23 maggio fino al 5 giugno e riguardano molti prodotti di vario tipo. Dalla carne alla pasta, dal pane alla frutta. Sui social, molto attivi anche lì, è stato appena pubblicato un video inerente ad un’offerta speciale inerente alle ciliegie.

In un filmato da leccarsi i baffi spunta il frutto tanto amato dalla maggior parte degli italiani che non vede l’ora di provarlo, visto che l’estate è alle porte.

L’azienda le presenta così: “Succose, rosse, paffutelle e sempre belle: hai capito cosa sono? – c’è scritto – Scopri tante curiosità sul frutto del mese di maggio”.

Insomma c’è l’imbarazzo della scelta e i punti vendita aumentano e danno la possibilità di lavorare a milioni di italiani, viste le numerose posizioni aperte in tutta Italia. Basti pensare che sono presenti 1150 negozi sul territorio.

Anche il sito attira molti utenti dal momento che vi si trovano continui aggiornamenti su offerte, promozioni, ma anche ricette da provare con i prodotti Eurospin.

Per non parlare degli eventi organizzati dall’azienda come concorsi con premi in palio di vario tipo e tante altre novità e sorprese che non mancano mai. Da anni, ormai, Eurospin supporta il cliente che a sua volta ha piena fiducia nel marchio e segue le news.