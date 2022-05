FIMI, stravolta la classifica: arriva lui a sbaragliare la concorrenza

Stravolta la classifica FIMI che vede arrivare lui al primo posto: ecco tutti i cambiamenti tra le vendite degli album, dei singoli e dei vinili in Italia

Rivelati i risultati dei dati raccolti da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) che come ogni settimana ha pubblicato la classifica relativa alle vendite musicali avvenute negli ultimi sette giorni in Italia.

Numerosi i cambiamenti avvenuti sui podi degli album, dei singoli e dei vinili, che hanno visto nuovi debutti e la risalita di vecchie uscite. L’unico a mantenere salda la propria posizione è Rhove che con “Shakerando” resta al primo posto tra i brani più venduti. Riuscirà a non farsi scalfire dai singoli estivi in arrivo? In attesa di scoprire chi vincerà il titolo di tormentone dell’anno vediamo chi invece è riuscito a sbaragliare la concorrenza questa settimana.

Harry Styles vola in prima posizione: con “Harry’s House” sbaraglia la concorrenza

È raro che la classifica FIMI veda un artista internazionale battere le vendite dei colleghi italiani, specie nella prima settimana d’uscita. Ci è tuttavia riuscito l’inglese Harry Styles che con il terzo progetto discografico, “Harry’s House“, ha conquistato direttamente la prima posizione tra gli album più venduti.

Entra invece in seconda posizione Ghali con il nuovo disco “Sensazione Ultra“, mentre scende in terza Lazza con “Sirio“. Ma non è finita qui per il cantante della hit “As It Was” che debutta al primo posto anche nella classifica dei vinili. Replica la seconda posizione anche Ghali mentre in terza posizione troviamo gli Eugenio In Via Di Gioia con “Amore e Rivoluzione“.

Chi riesce invece a mantenersi in vetta per l’ennesima settimana è Rhove con “Shakerando“, primo tra i singoli. Sale di una posizione Jovanotti con “I Love You Baby“, collaborazione realizzata con Sixpm, ritrovandosi così al secondo posto tra i brani più venduti. Tripletta per Harry Styles che sale anche sul podio dei singoli con “As It Was“, spostandosi dalla sesta alla terza posizione.

Il brano dell’artista inglese è stato indicato anche come il più trasmesso dalle radio italiane nell’ultima settimana grazie ai dati raccolti da EarOne.