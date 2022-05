Harry e Meghan sono al centro del mirino a seguito di una decisione inaspettata in merito al loro ritorno a Londra. Cosa sta succedendo.

Dai tempi in cui Harry e Meghan non rivolgevano parola alla Royal Family, le cose sono molto cambiate. I Sussex sono in fermento per i preparativi in merito al loro imminente viaggio a Londra in occasione del Giubileo di Platino.

Nonostante la Markle stia vivendo giorni difficili, il padre Thomas ha avuto un ictus, la famiglia dei Sussex si sta preparando al soggiorno inglese, il secondo nel giro di poche settimane.

La coppia ha rimesso piede al Castello Windsor, dopo l’addio da Palazzo nel 2020, a fine aprile in occasione del viaggio in Europa per seguire in Olanda gli Invictus Games.

La reunion misteriosa ha portato frutti inaspettati: la Regina Elisabetta ha accolto a braccia aperte il nipote e la consorte invitandoli anche a tornare in occasione dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di trono, in scena dal 2 al 5 giugno. I Sussex non hanno esitato ad accettare questa proprosta, decidendo di portare con loro questa volta anche i figli Archie e Lilibet, facendo sì che quest’ultima incroci gli sguardi dei parenti per la primissima volta. Proprio in merito a questo grande ritorno emerge un retroscena clamoroso.

Harry e Meghan, svolta clamorosa: decisione inaspettata

In questi giorni Harry e Meghan sono al centro del mirino per il loro imminente ritorno a Londra. Presenti con i figli al Giubileo di Platino, tuttavia per loro niente apparizione sul balcone di Buckingham Palace: ma sembra che proprio in merito a questo aspetto sia in atto un cambiamento sbalorditivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > MD il prodotto miracoloso è in super offerta:”Fa bene alla salute” clienti impazziti – FOTO

Se i due sulle prime sembravano, per via della perdita dei loro titoli reali con la Megxit, dover restare lontani dal famoso balcone, è emersa un’indiscrezione che sembra prevedere il contrario.

I Sussex potrebbero quindi esserci al fianco della Royal Family al completo: non il 2 giugno, occasione più importante legata alla tradizionale Trooping The Colour, cerimonia organizzata dai reggimenti del Commonwealth e del British Army, ma bensì il 5 giugno nell’ambito dei festeggiamenti finali del Giubileo di Platino. A sostenere questa tesi l’esperto reale Omid Scobie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Mi piace cosi” Justine Mattera, la minigonna è troppo mini.. La FOTO ti manda al manicomio

Si tratta di un evento meno rilevante, ma che potrebbe comunque sancire un nuovo corso pacifico nel rapporto tra i Duchi e i Royal.

INTERVISTA MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO