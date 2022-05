“Mi piace cosi” Justine Mattera, la minigonna è troppo mini.. La FOTO ti manda al manicomio

Justine Mattera si presenta all’evento speciale con un outfit al limite della cucitura. Una minigonna corta da impazzire: che spettacolo!

La showgirl ed ex star della tv, Justine Mattera ha fatto ancora una volta innamorare i suoi follower a bocca aperta.

Amante dello sport e del benessere in generale si è resa protagonista di una visita molto speciale al “Banca Mediolanum Hospitality”. Per far visita all’interno della struttura, Justine ha avuto necessità di un pass che le ha permesso di vivere un’esperienza irripetibile.

Dopo i continui apprezzamenti sulla tenuta fisica, tra trekking e passeggiate di salute in biciletta, la showgirl naturalizzata americana si è resa protagonista di un contesto sociale molto interessante che nonostante tutto ha regalato emozioni dal punto di vista personale.

Oltre ad aggiungere ‘pepe’ al suo bagaglio di esperienze di vita professionale e personale, la cantante USA ha offerto uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi, come d’altronde siamo abituati a vedere da un po’ di tempo a questa parte

Justine Mattera e la visita speciale ad alta temperatura: una passeggiata di salute molto invitante

