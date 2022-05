Laura Pausini esulta su Instagram: è negativa al Covid-19

Dopo le serate in compagnia di Mika e Alessandro Cattelan che l’hanno vista conduttrice dell’Eurovision Song Contest, la cantante è tornata a scrivere sui social network.

Si era sentita male durante la finale del contest internazionale. I medici le avevano detto che era solo un abbassamento di pressione dovuto allo stress correlato e per l’impegno intenso durante l’organizzazione del Festival. Qualche giorno dopo l’accaduto, Laura Pausini è risultata positiva al Covid-19. La paura più grande era relativa agli impegni sui palchi dell’estyate: dall’8 giugno infatti, la cantante avrebbe cominciato il suo tour estivo. Rischiavano di saltare le date di Campovolo di Reggio Emilia, il concerto “BeME” come riporta Il Corriere della Sera e “Una, nessuna, centomila”, organizzato contro la violenza di genere. Ora arriva la bella notizia.

Dopo 11 giorni di isolamento dopo il test positivo, Laura Pausini ricompare sui social e lo fa con un post gioioso che esprime tutta la sua forza e voglia di fare. Annunciando la possibilità di rientrare a pieno regime nella sua carriera, la cantante si mostra disinvolta ed esultante annunciando ufficialmente la negatività al Covid-19.

“F*ck covid”, Laura Pausini si lascia uscire una parolaccia sul post Instagram

Con un post in multilingue, tra cui inglese, spagnolo e portoghese, la cantante emiliana si mostra ai suoi fan vittoriosa di aver sconfitto il Coronavirus. La foto che la ritrae con le braccia alzate a pugno in segno di esultanza è scattata in casa.

La Pausini è ben truccata e sembra in ottima salute. Dopo 11 giorni di positività al Covid-19, la cantante è quindi pronta a riprendere a pieno le sue attività.Ma il dettaglio fa la differenza.

La maglietta che indossa è nera e riporta una scritta fucsia: “Porca vacca! Torino, 10/05/2022”. Sta a ricordare quando durante le serate di Eurovision, la cantante se ne sarebbe uscita con questa esclamazione. Il post chiude in bellezza con la dicitura: “F*ck Covid” come a dire che la musica e gli artisti non muoiono mai!