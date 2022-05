Lidl stupisce ancora, l’idea per l’estate va a ruba: “Era ora, che bello”. Lo sconto fa impazzire tutti

Non ci sono paragoni, Lidl è il re tra i discount. I clienti sono impazziti per una novità assoluta. Ecco di cosa si tratta.

In vista dell’estate Lidl ha pensato di mettere in offerta sul volantino che va dal 30 maggio al 05 giugno, un elettrodomestico davvero utile. Le file alle casse saranno interminabili, tutti vogliono possedere il prodotto Lidl.

L’azienda nata in Germania diversi anni fa, con il tempo ha saputo inserirsi nel mercato internazionale, offrendo a milioni di clienti qualità e convenienza ad ogni acquisto. Oggi Lidl conta 13.000 punti vendita e migliaia di dipendenti, tutti ben disposti a soddisfare le esigenze dei clienti che varcano la soglia del discount ogni giorno.

La novità Lidl piace a tutti, che bella sorpresa

Tutti i clienti Lidl sono euforici, la nuovissima gelatiera è in offerta fino al 05 giugno a soli 99,00 euro! Un vero affare per gli amanti del gelato che potranno gustare, ogni volta, un sapore nuovo.

Inutile dire che la gelatiera va già a ruba, sul web si leggono commenti di ogni genere: “Era ora, che bello! Sarà un’estate fantastica con i gelati home made”, ed ancora “Grande Lidl, solo tu riesci a soddisfare le nostre esigenze”.

Preparare un gelato artigianale in casa sarà molto semplice, l’elettrodomestico renderà l’estate 2022 molto più golosa. Immaginatevi a mangiare il vostro gelato nelle calde sere della bella stagione, con amici e parenti, il vostro gelato home made sarà un vero successo.

Lidl, come sempre, si posiziona primo in classifica, milioni di consumatori amano acquistare presso questo discount che tiene particolarmente ai suoi clienti. La gelatiera non è l’unica chicca super scontata in volantino, tra le offerte spiccano, oltre ai prodotti alimentari, anche attrezzi da giardino – attrezzi sportivi – gadget per il mare.

Lidl pensa proprio a tutti, è questa la sua carta vincente. Fare la spesa da Lidl è un piacere, le enormi corsie dei supermercati tutte ben fornite, renderanno gli acquisti piacevoli ma soprattutto convenienti grazie ai numerosi affari.