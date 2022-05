Finalmente è giunto il momento più atteso dai fans la finale di Champions League. Le pagelle e il tabellino di Liverpool-Real Madrid.

Dopo una lunga ed estenuante stagione, arriva anche l’ultimo atto della Champions League. Quest’anno, in finale, ci sono Real Madrid e Liverpool. I Reds hanno chiuso al secondo posto in campionato e per questo vogliono chiudere l’annata almeno con un trofeo. I blancos, invece, hanno dominato la Liga e sognano di mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Il fischio d’inizio slitta notevolmente: a quanto pare, ci sono stati diversi disordini fuori allo stadio.

Il Liverpool inizia alla grande e crea diverse occasioni da gol: Courtois dimostra di essere al momento il portiere più forte del mondo e si oppone con parate spettacolari e decisive. L’occasione migliore la crea Manè: il tiro forte dell’attaccante dei Reds viene respinto dal portiere degli spagnoli sul palo. Poco prima del duplice fischio, il Real alza finalmente la testa e passa addirittura in vantaggio: il gol di Benzema viene però annullato dal Var. Si rientra negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nella seconda frazione, il Real parte meglio e mette in difficoltà gli avversari. Vinicius sblocca il punteggio sfruttando al meglio un assist di Valverde. La banda di Klopp non vuole arrendersi e crea ancora qualche pericolo: Courtois alza ancora la saracinesca e chiude la porta.

Liverpool-Real Madrid le pagelle e il tabellino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5.5; Alexander-Arnold 6, Konatè 5.5, Van Dijk 6, Robertson 5.5; Fabinho 5, Henderson 5.5, Thiago 5.5; Diaz 5, Salah 5, Mané 6. Allenatore: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 8; Carvajal 6.5, Militão 6, Alaba 6, Mendy 6; Kroos 6, Casemiro 6.5, Modrić 6.5; Valverde 6.5, Benzema 6, Vinícius Júnior 7.5. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Turpin

Reti: Vinicius