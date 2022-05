Mara Venier e Ilary Blasi: scontro fra regine della tv. Chi rimarrà delusa

Mara Venier. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 27 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 27 Maggio, è andato in onda su Rai Uno “Domenica In Show” in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma, un appuntamento serale speciale di “Domenica In” per festeggiare i 30 anni di carriera televisiva della storica padrona di casa, Mara Venier. Su Rai Due è stata trasmessa un episodio della longeva serie tv statunitense “N.C.I.S.” (stagione 19, episodio 14 dal titolo “Primi passi”). Su Rai Tre abbiamo visto il film drammatico “Bombshell – La voce dello scandalo” con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie e John Lithgow.

Canale 5 ha mostrato le avventure dei naufraghi vip de “L’Isola dei famosi”. Dallo studio sempre presente la conduttrice Ilary Blasi insieme agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre il simpatico Alvin è l’inviato designato dalle spiagge dell’Honduras. Italia 1 ha mandato in onda il film d’azione del 2016 “I predoni” con Bruce Willis, Dave Bautista e Christopher Meloni. Su Rete Quattro è di scena l’informazione con i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni: “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La regina della domenica si conferma dominatrice (seppur per un soffio) anche del sabato sera. Mara Venier e il programma “Domenica In Show” su Rai Uno ha conquistato ieri, 27 Maggio, 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share.

Alle spalle l’ha incalzata Ilary Blasi. Il reality da lei condotto su Canale 5, “L’Isola dei famosi”, ha tenuto davanti agli schermi 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3%.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “I predoni“ – 1.126.000 spettatori pari a uno share del 6.6%.

Rai Due: “N.C.I.S.” – 1.039.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai Tre: “Bombshell – La voce dello scandalo” – 751.000 spettatori con il 4.2% di share.

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.113.000 spettatori con l’8.1% di share.

La7: “Propaganda Live” – 687.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Nove: “Fratelli di Crozza” – 567.000 spettatori con il 3.2% di share.

TV8: “Name That Tune – Indovina la Canzone” – 333.000 spettatori con il 2.1% di share.

