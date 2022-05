Mara Venier e Renzo Arbore, è ancora amore? Quel gesto imbarazzante in diretta che spegne i dubbi – FOTO

A “Domenica In Show”, Mara Venier e Renzo Arbore si sono concessi un lungo siparietto, come accadeva ai tempi del loro amore. Cosa è successo in diretta.

La conduttrice veterana di mamma Rai, Mara Venier è stata protagonista di una serie di indimenticabili ricordi che l’hanno resa uno dei personaggi più amati della tv.

E’ accaduto ieri sera, nel magico contenitore di “Domenica In Show“, dedicato tutto a Zia Mara e andato in onda, accompagnato da uno share di emozioni e ascolti di tutto rispetto.

Gli italiani erano incollati davanti alla tv per ripercorrere tutta la carriera tra immagini strappalacrime e videoclip della presentatrice veneta.

In studio non sono mancati i volti noti che hanno contribuito a rendere speciale la figura dell’ex attrice e modella, colei la quale ha segnato un’epoca in Rai.

Da Alessia Marcuzzi alla telefonata di ringraziamento di Maria De Filippi fino al ‘siparietto’ invitante con Renzo Arbore, sua ex fiamma, dove il pubblico sugli spalti e gli ospiti del parterre hanno dedicato qualche attenzione in più

Mara Venier e Renzo Arbore, il siparietto in diretta che fa ‘discutere’: quel gesto non passato inosservato

Nel venerdì sera di fine Maggio, Mara Venier si è resa protagonista di una serata speciale dove tutti i riflettori della Rai erano puntati su di lei.

Nel ripercorrere le fasi di una carriera mastodontica segnata dai ricordi e le emozioni più belle, la presentatrice veneta ha colto l’occasione per tuffarsi in alcuni momenti significativi che hanno rappresentato il suo passato.

Il “siparietto” con l’ex fiamma d’amore, Renzo Arbore è ciò che ha suscitato maggiore attenzione tra il pubblico presente e da casa.

L’ingresso in studio del cantautore pugliese è stato accolto con una stretta di mano come ai vecchi tempi. Trascinati nel calderone delle emozioni e di ciò che la vita ha riservato ai due ex innamorati, Renzo e Mara si son presi per mano, lasciando trasparire un’intesa formidabile tra sorrisi e cenni d’intesa.

Alessia Marcuzzi e Alberto Matano nel commentare quel gesto imbarazzante, qualche ora dopo via social con l’emoticon di un “cuore” hanno dato il loro assenso su una coppia che ancora oggi avrebbe fatto tutta la differenza di questo mondo.

Chissà se i due volti più blasonati della Rai possano ritrovare smalto e confidenza, smarriti un tempo per punti di vista differenti? Gli addetti alla Rai e i telespettatori tutti, dopo l’attraente siparietto a “Domenica In Show” non hanno perso ancora le speranze.

