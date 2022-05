La splendida conduttrice ha pubblicato un post che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fans. Bellezza indicibile e fascino sopraffino.

Federica Panicucci è una showgirl e conduttrice televisiva italiana amatissima dal pubblico e seguitissima sui social.

La bella conduttrice nasce a Cecina, cittadina in provincia di Livorno, nel 1967.

La sua carriera è stata costellata di successi e grandi soddisfazioni, grazie al suo talento e alla sua dedizione a lavoro.

Debuttò alla fine degli anni ’80 e raggiunse l’apice della sua carriera negli anni ’90 conducendo diverse trasmissioni in casa Mediaset tra cui il ”Festivalbar”, su Italia uno.

Nel 1996 approda in Rai per poi ritornare a Mediaset dove ancora oggi è al timone di trasmissioni dal grande seguito come “Mattino Cinque”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale è stata legata dal 1995 al 2015 al DJ Mario Fargetta, la coppia ha avuto due figli nati nel 2005 e nel 2007. Dal 2016 è legata all’imprenditore milanese, Marco Bacini.

Federica Panicucci abbaglia Instagram: mai vista una bellezza così – FOTO

Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

In questo post la splendida cinquantaquattrenne ha messo in mostra tutta la sua bellezza. Indossa un abito stretto nero con delle maniche di velo a palloncino. La sua folta chioma bionda fa da cornice al suo volto dai lineamenti perfetti.

I fans si scatenano con una serie di like e messaggi di apprezzamento che dimostrano quanto il suo post sia stato gradito.

Nella didascalia del post cita Vasco Rossi: “La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”.

“Sei tu un brivido”, “Stupenda”, “Incantevole”, “”Che cosa sei!?”, sono solo alcuni dei messaggi che ha ricevuto la bella Federica. Impossibile non rimanere ammaliati da così tanto fascino e seduzione. Un vero incanto!