Mondo Convenienza lancia la sua ultima sfida: i clienti fanno i salti di gioia – FOTO

Mondo Convenienza lancia la sua ultima sfida: i clienti fanno i salti di gioia. Niente è come prima. Un trionfo sui social.

Quando si tratta di arredare casa, molte famiglie italiane si recano presso Mondo Convenienza, il colosso che negli anni si è accaparrato una grossa fetta di clientela grazie ai prezzi accessibili e rendendo possibile a chiunque di avere la casa per come la si è sempre sognata. Da nord a sud, accontenta proprio tutti.

E stupisce i clienti di tutta la penisola con le sue continue novità e con prezzi sempre molto allettanti. Ogni volta che arriva in casa il catalogo con i pezzi nuovi, è sempre un crescendo di acquisti. Basta guardare i suoi punti vendita sparsi su territorio – e le file a cui si è costretti di fare prima di immettersi nel simpatico tour esplorativo – per coglierne il successo.

Mondo Convenienza sfida tutti, i clienti impazziscono

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > MD il prodotto miracoloso è in super offerta: ”Fa bene alla salute” clienti impazziti – FOTO

Mondo Convenienza sul suo seguitissimo profilo Instagram (e con tanto di spunta blu) omaggia i suoi clienti – reali o potenziali – con foto che ben rappresentano i punti forti delle collezioni. Come il caso del suo ultimo post che ha riscosso subito un enorme successo.

In tale occasione, il colosso dell’arredamento ha voluto condividere per un motivo preciso: “C’è una madia tra tutte che non vedete l’ora di avere?⁣ Fateci sapere quale e sbirciate tutte le nostre inspiration!⁣” questo è quanto si legge dal post che vede in bella mostra un bellissimo mobile – la madia per l’appunto – dal taglio moderno ed accattivante e dai colori neutri, perfetto per tante idee di arredo.

La sfida è appena iniziata ed i clienti non hanno esitato a rispondere: la foto è molto gradita sul web e numerosi utenti non nascondono di averla già acquistata. Chi non ha ancora proceduto all’acquisto ammette però di volerla acquistare e chiede quindi informazioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Mi piace cosi” Justine Mattera, la minigonna è troppo mini.. La FOTO ti manda al manicomio

Dai commenti viene definita bella, pratica comoda, funzionale e assolutamente top. Se hai intenzione di acquistarla agisci subito, prima che sia troppo tardi. Un altro successo firmato Mondo Convenienza, quale sarà la sua prossima mossa?

INTERVISTA A MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO