Cecilia Rodriguez ha lasciato senza fiato mostrandosi divina grazie a una mise senza precedenti. La visione alza la temperatura.

Popolo del web nel delirio a seguito degli ultimi scatti condivisi da Cecilia Rodriguez su Instagram in cui è ritratta come non mai. Questo grazie a una mise incredibile con cui ha scoperto le sue curve da urlo.

Classe 1990, la sorella di Belen non smette mai di stupire con le sue curve ipnotiche e i suoi lineamenti angelici.

Conosciuta per la sua partecipazione a format di successo, ha inoltre raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove è seguitissima.

Sul suo feed da sogno racconta le sue giornate scandite tra momenti spensierati al fianco del compagno Ignazio e attimi sui set. Di recente ha condiviso un’emozionante evento a cui ha preso parte, in occasione del quale si è mostrata divina sfoggiando un abito da urlo con cui ha scoperto le sue curve da capogiro.

Cecilia Rodriguez da capogiro: mise irresistibile, curve scoperte

Per vedere l’ultimo scatto di Cecilia Rodriguez, vai su Successivo