Primark torna a stupire i consumatori con una novità clamorosa, in vista dell’estate. Ecco di cosa si tratta, sogno a occhi aperti.

Tempo di novità per Primark. Il noto marchio irlandese torna a far sognare i consumatori con new entry da batticuore nella sua offerta, tanto che molti sono accorsi nei punti vendita per non farsele scappare.

Con alle spalle una lunga storia, la catena low cost ha aperto per la prima volta i battenti nel 1969 a Dublino: nel corso del tempo si è espansa a livello globale. Dall’Europa, all’America, lunghissima la lista dei suoi punti vendita in cui sono offerti prodotti di abbigliamento e per la casa a prezzi stracciati.

L’Italia non manca tra questi: nel 2016 è stato inaugurato il primo negozio dell’insegna ad Arese per poi diffondersi in altre città dello stivale.

Recente l’apertura a Milano, come il progetto del suo approdo anche a Genova, per il 2023, negli spazi dell’ex Rinascente, dimostrando come il brand sia sempre più popolare.

Lasciato alle spalle il periodo pandemico, il ritorno allo shopping in presenza ha portato molti a scovare nuovi affari tra gli scaffali del marchio irlandese, soprattutto con l’arrivo dell’estate e l’imminente cambio armadio. Il colosso dell’abbigliamento torna a stupire questa volta con una novità in fatto proprio di moda estiva, ampliando la sua proposta.

Primark, novità incredibile: tutti corrono nei negozio del marchio

In vista dell’estate Primark ha lanciato nuovi prodotti in cui stile e accessibilità si uniscono in un tutt’uno.

Sulla seguitissima pagina Instagram della nota insegna è apparso un post dedicato alle new entry: si tratta di completini per i più piccoli molto fashion composti da magliettine abbinate a pantaloncini.

Offerti in molti colori, dal rosso, al nero, al bianco, i prodotti hanno fatto sognare i consumatori anche per il loro prezzo molto conveniente, costante nell’offerta del marchio, dimostrando come si possa vestire bene senza spendere cifre esose.

