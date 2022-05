Toro, sapete qual è il pregio più grande di questo segno?

Toro, sapete qual è il pregio più grande dei nati sotto questo segno? Tutti gli altri glielo invidiano.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei Toro. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno prego e difetti. Ma sapete qual è il pregio più grande dei nati sotto questo segno?

Toro, il suo pregio più grande: il più pragmatico dei segni zodiacali

Il Toro è il più pragmatico tra i segni zodiacali. Rapidi e concreti, i nati sotto questo segno riescono sempre ad ottenere quello che vogliono, anche se non necessariamente nel modo in cui se lo sarebbero aspettato. A differenza degli Ariete, che sono iper-organizzati e sistematici, i Toro sono spesso confusionari, ma non per questo meno efficienti. Non perdendosi in grandi divagazioni filosofiche, i nati sotto questo segno riescono infatti ad agire in breve tempo e a trovare soluzioni pratiche ai problemi di ogni giorno.

D’altro canto, i Toro sanno essere fin troppo cinici e necessitano della vicinanza di un segno d’acqua come i Pesci o lo Scorpione per ritrovare quella dimensione mistica ed introspettiva che da sempre è necessaria nella vita. Per via delle loro caratteristiche completamente discordanti, questi segni vanno particolarmente d’accordo gli uni con gli altri e riescono a colmare le reciproche lacune. L’atteggiamento pragmatico del Toro aiuta i segni d’acqua a non sentirsi dispersi, mentre loro sono in grado di guidare il Toro verso le parti più profonde del suo inconscio.