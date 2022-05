“Un Posto al Sole”, una nuova alleanza nella soap: un vero colpo di scena

Un Posto al Sole: dopo essersi conteso lo stesso uomo, due donne potrebbero decidere di unire le forze e avvicinarsi nelle prossime puntate della soap opera…

Rossella Graziani sta vivendo un momento di crisi in Un Posto al Sole. Da poco ha scoperto che l’uomo che ama, Riccardo Crovi, ha avuto una avventura con la sua ex moglie Virginia: per lei è stata una vera e propria batosta sentimentale. Come se tutto questo non bastasse, ha avuto anche dei problemi sul lavoro: un uomo ha davvero rischiato la vita per via di una sua distrazione.

Rossella è in un momento in cui non sopporta nulla della sua vita, neanche i suoi genitori che si sono riavvicinati pur di starle vicino, arrivando addirittura ad organizzare una cena per farle riprovare la sensazione di avere una famiglia stabile e unita nonostante tutto. Insomma, Rossella ha vissuto periodi decisamente migliori e più felici di questo.

Un Posto al Sole, colpo di scena: Rossella e Virginia si avvicinano

Incredibilmente, a prendere le difese di Rossella, è stata proprio la sua acerrima nemica Virginia. La dottoressa, parlando con il suo ex marito, gli ha fatto notare che sta praticamente rovinando la vita di Rossella e non è giusto, anche perché è una ragazza brillante all’inizio della sua carriera e non merita il modo in cui Riccardo sta giocando con lei.

In seguito, accadrà qualcosa che avvicinerà Virginia e Rossella. Le due donne si renderanno conto di essere più simili di quanto avrebbero mai potuto credere e Riccardo si ritroverà così la sua ex fidanzata e la sua ex moglie sempre più vicine, mentre lui inevitabilmente verrà tagliato fuori. Questo potrebbe essere l’inizio di una insolita amicizia, di cui al momento Rossella potrebbe avere molto bisogno.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa succederà e come reagirà Riccardo nel vedere le due donne sempre più vicine.