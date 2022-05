Vincita incredibile al Gratta e vinci: da operaio a milionario

Un’incredibile ed inattesa vittoria che ha cambiato per sempre la vita di un operaio 53enne, inconsapevole di aver acquistato un biglietto ‘milionario’

Vittorie come questa sembrano non possano mai davvero accadere. Qualche volta invece accadono e questa storia ne è la prova. L’incredibile vicenda è avvenuta nella Carolina del Nord, stato del sudest degli Stati Uniti d’America. Un operaio 53enne ha acquistato un gratta e vinci del valore di 20 dollari che ha cambiato per sempre la sua vita. L’uomo ha vinto ben 2 milioni di dollari.

Una storia che ha dell’incredibile. Un colpo di fortuna senza precedenti quello che ha colpito Robert Hamrick, operaio 53enne, residente nel Nord Carolina. 20 dollari investiti per l’acquisto di un biglietto da cui si è così originata la sua fortuna. Robert non poteva immaginare di aver appena acquistato un fortunatissimo biglietto che nascondeva al suo interno una vincita milionaria. La vita dell’operaio e della sua famiglia è davvero cambiata per sempre.

Vincita milionaria al Gratta e vinci. La moglie del vincitore: “Stava svenendo”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Amici” di Maria De Filippi: potrebbero tornare i due insegnanti più amati

L’operaio Robert Hamrick, di 53 anni, ha acquistato presso lo Shop & Shave di Marion, città della Carolina del Nord, un biglietto gratta e vinci Premier Cash del valore di 20 dollari. L’uomo ha aspettato di rientrare a casa per grattare il suo biglietto in tutta tranquillità. Una volta grattati tutti i simboli, non poteva davvero credere a quello che era apparso davanti ai suoi occhi: una vincita di 2 milioni di dollari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Raoul Bova inarrestabile: anche ieri gli italiani hanno decretato la loro assoluta dedizione

La vita dell’uomo è letteralmente cambiata in maniera radicale nel giro di pochi secondi. Robert Hamrick è stato davvero baciato dalla dea bendata, e da semplice operaio è diventato un vero e proprio milionario, e questo solo grazie ad un inaspettato colpo di fortuna. Solo pochi secondi e la sua vita è stata completamente stravolta.

“Nel momento in cui ha compreso di aver vinto stava letteralmente per svenire” ha dichiarato la moglie dell’uomo, incredula quanto lui per ciò che è accaduto.