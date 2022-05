Il Volo, Ignazio Boschetto ha deciso di fare il grande passo: “Aspettiamo il momento giusto”. Pronto per il SI?

Avete mai visto l’altra metà del tenore che gli ha fatto perdere la testa e che con molta probabilità presto gli farà prendere anche un’altra importante decisione?

I componenti de Il Volo non hanno bisogno di presentazioni: Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto da quella magica esibizione sul palco di “Ti lascio un canzone” nel 2009 non si sono più lasciati e hanno sempre fatto battere il cuore a milioni di fan, coinvolgendo anche le giovani generazioni che si sono avvicinate al genere.

Sempre attivissimi sui social i tre compari non hanno mai fatto mistero o segreto delle loro vite private, mettendo allo scoperto anche fragilità e amori, tutti aspetti che emozionano e gratificano la loro nutrita community social che non ha mai smesso di tifare per loro.

Un tifo acceso in particolare lo si sta facendo per il siciliano Boschetto che da qualche mese ormai ha dato conferma della sua relazione a distanza con la bella ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Alcune dichiarazioni che ha rilasciato però fanno sperare che molto presto qualcosa si concretizzerà tra di loro. Fan in fibrillazione.

Ignazio Boschetto innamorato perso di LEI, ora si attende la proposta

La loro storia d’amore è iniziata in modo molto insolito, durante il primo periodo di lockdown nel 2020 quando hanno iniziato a chattare sui social e scambiarsi moltissimi messaggi e videochiamate.

Appena la pandemia lo ha consentito Ignazio è volato in Brasile e ha avuto modo di conoscere e innamorarsi dal vivo della sua Ana, classe 1994, Laureata in ingegneria civile, coreografa e insegnante di danza con una celebra partecipazione anche nel programma locale “Ballando con le stelle” (ovvero “Dança dos Famosos”).

I due vivono una relaziona a distanza al momento, anche se questa cosa non è sempre facile e la lontananza a volte si fa sentire.

Forse però c’è da sperare per loro vista la recente intervista rilasciata dal tenore al microfono di “Domenica In Show” in cui l’artista ha confidato a Mara Venier come procede la storia con la fidanzata.

“Ora lei è in Brasile. Ci vediamo ogni tanto, lei lavora, io lavoro. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto”. Una confessione che lascia uno spiraglio aperto e fa sperare i fan che ben presto le cose potrebbero prendere una nuova piega per entrambi. C’è magari qualche proposta di fidanzamento nell’aria?

Nel frattempo sappiamo che Ana atterrerà a breve in Italia proprio per seguire Boschetto durante la sua tournée in giro per l’Italia, a ripresa dei vecchi concerti saltati nei due anni precedenti causa Covid. L’amore fa sempre fare grandi follie, chissà cosa accadrà ai due giovanissimi.

