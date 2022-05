Svelato un trucchetto che permette di mantenere in ottime condizioni il proprio WC. Ecco come far risplendere la propria toilette in un solo step.

Per evitare la formazione di calcare in eccesso e la libera proliferazione di batteri esiste un trucco casalingo infallibile che permette di tenere in impeccabili condizioni il proprio WC. Necessitando di per sé una pulizia ricorrente, e attenzioni mirate, per raggiungere tale obiettivo è sufficiente ricorrere a un unico step.

Al di là dei numerosi prodotti attualmente in commercio, e che favoriscono alla realizzazione di una pulizia accurata per quel che riguarda la suddetta zona toilette, esistono altrettanti escamotage per risolvere il problema in maniera più naturale. La strategia qui proposta infatti, oltre a garantire risultati immediati e senza precedenti, tiene in forte considerazione anche il rispetto per l’ambiente e della persona che sceglie di utilizzarli.

WC, il segreto casalingo per una pulizia profonda: risultati immediati, ne basta una

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Che amore!” Cristiana Capotondi sblocca un ricordo, la FOTO a 10 anni fa sognare: “Sono grata alla vita”

Qualora foste già in possesso di una lavastoviglie all’interno della vostra abitazione, il consiglio di alcuni esperti sarebbe quello di evitare l’acquisto di ulteriori prodotti dedicati interamente alla pulizia della zona wc, favorendone piuttosto alcuni ideati appositamente per la vostra lavastoviglie.

Il motivo? Secondo alcune recenti indagini, le pastiglie ideate appositamente per combattere il calcare e i batteri che potrebbero formarsi tra un lavaggio e l’altro, sarebbero stati identificati come perfetti anche per la pulizia del wc.

Grazie a una pastiglia per lavastoviglie, da introdurre nel wc, potrete trarre due tipi di vantaggio.

In primis un risultato ottimale per quel che riguarda la pulizia interna della zona toilette. E, in secondo luogo, anche un risparmio non indifferente, se protratto nel tempo, a livello economico. Questo trucchetto, talvolta sostituito con un mix di acqua ossigenata e aceto bianco, può essere utilizzato anche per disincrostare altre tipologie di elettrodomestici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Volo, Ignazio Boschetto ha deciso di fare il grande passo: “Aspettiamo il momento giusto”. Pronto per il SI?

Come, ad esempio, la lavatrice. Inoltre, fra le maggiormente consigliate, vi sono le ultimissime “Finish“.

INTERVISTA MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO