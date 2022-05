“Buffon non capisce proprio niente” Alena Seredova, la vestaglia a Capri si ferma nel punto giusto, una statua

“Orgoglio femminile”, Alena Seredova, incanta una delle più belle isole italiane sfoggiando i dettagli di un’abbronzatura perfetta. La posa è da Oscar.

Dopo aver festeggiato, in queste ore e a suon di baci, i suoi vent’anni d’amicizia con la celebre weeding planner Alessandra Grillo, la soubrette nativa di Praga, Alena Seredova, si mostra in “splendida forma” condividendo una posa mozzafiato immersa in una delle località più gettonate della penisola italiana.

Il prorompente esordio televisivo della nata sotto il segno dell’Ariete avviene durante i primissimi anni 2000. Approdata con successo sul piccolo schermo, partecipando alla trasmissione di varietà “Torno Subito” su Rai Uno, la showgirl diviene subito protagonista femminile della pellicola cinematografica “Ho visto le stelle“, divertente commedia dalla regia di Vincenzo Salemme. Continuando poi il suo percorso, al cinema, in tv, come a teatro, la Seredova interpreta parallelamente ruoli occasionali in molteplici serie televisive di grande popolarità.

“Splendida forma” Alena Seredova posa dell’anno: 360° d’intimità per un’abbronzatura mozzafiato – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alena Seredova, la prima volta che colpisce dritta al cuore – FOTO

Dopo aver condiviso con i suoi oltre 579mila follower un suggestivo scorcio a forma di cuore con vista sul Tirreno, la showgirl quarantaquattrenne ha tinto stamani letteralmente di blu cobalto l’Isola di Capri su cui è approdata in questo weekend di fine maggio.

Dalla scelta di indossare un capo della nuova collezione appartenente alla ricercata firma del luxury brand made in London di Juliet Dunn, Alena assiste al suo trionfo “di straordinaria bellezza” anche in rete.

La soubrette ha difatti sfoggiato con naturalezza ben tre pose con il fine di mostrare i risultati delle sue prime esposizioni al sole. Il risultato? “Un’abbronzatura perfetta“, secondo il parere delle sue ammiratrici.

Nell’ultimo scatto apparso su Instagram, da alcuni definito come “la posa dell’anno“, Alena è parzialmente avvolta da una texture meravigliosamente ricamata in blu e dalle sparse fantasie in rosa che ricordano particolari motivi floreali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Robin Williams, a distanza di otto anni dalla sua scomparsa ci riesce ancora. Commovente

La soubrette ha infine rivelato, grazie ad altre bellissime immagini, di aver trascorso questi giorni di relax sull’isola partenopea in compagnia della dolcissima Vivienne Charlotte. La bimba di due anni nata dall’amore con il suo attuale partner, il noto imprenditore torinese Alessandro Nasi.