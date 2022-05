Alena Seredova, la prima volta che colpisce dritta al cuore – FOTO

Alena Seredova condivide con i suoi fan un momento davvero speciale, una prima volta che sa di dolcezza e tenerezza

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, è stata una delle icone assolute di femminilità e sensualità in tutto il mondo. Avendo un grande successo anche e soprattutto in Italia. Di tempo ne è passato, ma Alena Seredova, ancora oggi, mantiene un fascino e una bellezza strepitosi.

44 anni, l’ex modella ceca si è un po’ allontanata dalle luci dei riflettori, rispetto a qualche anno fa. Ma continua a essere seguita con grandissimo affetto da parte degli ammiratori, ancora molto numerosi. Per Alena, su Instagram ci sono quasi 600 mila followers.

Bellezza mozzafiato, ma anche una grande genuinità e semplicità, fanno sì che Alena sia ancora molto benvoluta. Le sue apparizioni televisive e cinematografiche non sono state dimenticate, sono in tanti come detto a seguire le sue gesta. Alena, di contro, condivide con i fan molti momenti della sua vita, soprattutto quelli più speciali.

Alena Seredova, lo scatto che scioglie gli ammiratori: una compagnia speciale

E’ il momento infatti di una ‘prima volta’ piuttosto particolare. Si tratta di quella della figlia Vivien Charlotte. La piccola, di due anni, si trova con sua madre per la prima volta in barca, all’isola di Capri. Una vacanza davvero speciale per madre e figlia.

Vivien, la ‘Vivi’ come la chiama sua madre, è la terza figlia di Alena Seredova, la prima avuta con l’attuale compagno Alessandro Nasi. La bambina, fin da subito, è stata ‘adottata’ dalla community di Instagram, due anni fa, diventandone rapidamente una beniamina.

Molto spesso, è infatti la protagonista degli scatti di Alena, che a lei si dedica anima e corpo. La Seredova, insieme a lei, è felice, e si prepara a vivere una vacanza da sogno, il sorriso di entrambe parla da solo.

