Beatrice Borromeo, il grande rifiuto che ha sconvolto tutti: “Non ci vengo”

Beatrice Borromeo ha detto un no secco nella sua vita. Il suo rifiuto ha lasciato un segno indelebile, a seguito del quale sono tutti sconvolti.

Decisa come non mai. Beatrice Borromeo è conosciuta non solo per la sua bellezza e i suoi look, ma anche per il suo temperamento forte, suo asso nella manica per raggiungere incredibile traguardi.

La 36enne non è solo una reale monegasca, legata a Pier Casiraghi dal 2015, ma anche un’affermata modella, tanto che a soli 15 anni ha debuttato sulle passerelle per poi collaborare nel corso del tempo con le più importanti Maison dell’alta moda.

Incoronata Royal più elegante d’Europa, i suoi look sono una fonte d’ispirazione costante, copiati in tutto il modo.

Dall’eleganza assoluta e dal gusto innato, la Borromeo non si è occupata solo di moda. Da giovane ha infatti costruito anche un percorso brillante nel giornalismo: da sempre molto brava negli studi, tanto che le sorelle erano solite chiamarla “10 e lode”, per alcuni anni la 36enne ha trasformato la sua passione per la scrittura nel suo lavoro.

Tra collaborazioni con importanti testate, non sono mancati nelle anche lavori nell’ambito del giornalismo televisivo. Proprio in merito alla sua carriera sugli schermi quando era appena una ventenne ha preso una decisione clamorosa dando un bel due di picche.

Beatrice Borromeo, rifiuto clamoroso: il no all’opportunità importante

Proveniente da una delle famiglie più illustri d’Italia, Beatrice Borromeo nel periodo del liceo ha iniziato a catturare le attenzioni dei media.

A farle la corte non solo paparazzi e fan, ma anche alcuni conduttori desiderosi di coinvolgerla nei loro format. Tra questi Fabio Fazio che ha tentato di farla entrare nel cast di “Che tempo che fa”, ma in vano: la reale ha infatti rifiutato questa proposta, in quanto a suo avviso si sarebbe esposta troppo entrando negli studi del format.

Ma la televisione era destinata a entrare nella sua vita, tanto che quando l’è si presentata la possibilità di entrare a “Anno zero”, noto programma guidato da Santoro non ha esitato, lanciandosi in quest’avventura che le ha permesso di fare molta esperienza sul campo. Oggi la sua professione si è trasformata in quanto è attiva nella produzione di documentari, oltre ad aver debuttato nel settore dell’editoria con un suo libro.

