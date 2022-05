Ilary Blasi riceve un nuovo Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: la reazione della figlia Chanel Totti è davvero inaspettata

Sono stati tempi a dir poco burrascosi per la meravigliosa Ilary Blasi, a seguito dei numerosi scandali che l’hanno vista coinvolta assieme alla sua famiglia. Solamente alcuni mesi fa, la fake news della crisi coniugale con Francesco Totti si diffuse su tutti i giornali, facendo guadagnare alla conduttrice un Tapiro d’Oro da parte di “Striscia la Notizia”.

L’esperienza, a distanza di settimane, si è ripetuta proprio nelle medesime modalità. La conduttrice, che sta guidando l’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, ruba tutta la scena non solo grazie alla sua professionalità e al suo talento, ma anche ai clamorosi scivoloni a cui puntualmente si lascia andare in diretta.

Per questo motivo, Valerio Staffelli e l’intera redazione di “Striscia” l’hanno voluta omaggiare con il celebre Tapiro, che la Blasi ha accettato con grande entusiasmo. Ma quale sarà stata la reazione dei suoi figli maggiori Cristian e Chanel? Scopriamola insieme.

Chanel Totti, a mamma Ilary portano il Tapiro: la reazione della piccola è inaspettata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Domenica In, Mara Venier e quella stoccata assurda: "Sanremo? Mai più nella vita"

A distanza di pochi mesi, Ilary Blasi ha ricevuto un nuovo Tapiro d’Oro dalla redazione di “Striscia la Notizia”. La conduttrice, al timone de “L’Isola dei Famosi”, ha commesso una serie di clamorose gaffe che non sono passate inosservate ai responsabili del noto tg satirico, che hanno voluto omaggiarla con questo celebre riconoscimento.

“Rappresenta un po’ tutti gli scivoloni di questa edizione” ha commentato Ilary, ringraziando Valerio Staffelli con il suo miglior sorriso. Se la presentatrice sembra aver accettato il premio con grande sportività, quale sarà stata la reazione dei suoi figli più grandi?

Pur avendo subito in prima persona gli effetti dei rumors infondati sulla loro famiglia, Cristian e Chanel hanno deciso di non esprimersi in merito a questa iniziativa di “Striscia la Notizia”. In particolare, nonostante la secondogenita di Ilary e Totti sia la più attiva su Instagram, il suo atteggiamento è stato di totale indifferenza.

Chanel, infatti, continua a pubblicare scatti e video di tutt’altra natura tramite i propri canali social, non curandosi di tutto ciò che riguarda i genitori più famosi.

