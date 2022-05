Charlotte Casiraghi è finita al centro dei riflettori mostrandosi come mai prima. In particolare un dettaglio ha lasciato senza fiato.

Bellezza a non finire, portamento regale, stile senza tempo. Charlotte Casiraghi è conosciuta come una delle reali più eleganti d’Europa alla stregua delle colleghe Kate Middleton e Beatrice Borromeo, tanto che i suoi look sono una costante fonte d’ispirazione.

Testimonial da anni per Chanel, nel tempo il suo fascino ha conquistato tutti, rimanendo invariato tanto che a 36 anni sembra una ragazzina.

Due gravidanze alle spalle, la sua forma fisica è perfetta come dimostrano gli scatti che l’hanno pizzicata con una mise inaspettata grazie alla quale ha lasciato senza fiato. Dopo il periodo difficile vissuto a seguito di presunti problemi depressivi, acuiti dai problemi coniugali con il marito Dimitri, le cose sembrano essere migliorate.

La figlia di Carolina di Monaco si è mostrata raggiante soli pochi giorni fa al fianco del compagno sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2022. Dopo l’apparizione incredibile, la reale monegasca è torna a stupire mostrandosi in una versione divina.

Charlotte Casiraghi, versione inaspettata: irresistibile

In forma come non mai. Charlotte Casiraghi torna a far sognare mostrandosi in una versione inedita: in costume, si sta godendo questo inizio di estate prendendo il sole e facendo un tuffo in piscina.

In particolare a catalizzare l’attenzione il suo fisico perfetto: il costume intero nero molto stretto lo ha messo in evidenza. Nonostante sia molto magra, la Casiraghi ha indossato il modello aderente dimostrando come sia possa essere molto affascinanti anche se non si hanno curve prorompenti. Questo dettaglio le ha così permesso di lanciare un importante messaggio di body positive.

Immersa in una piscina dell’Hotel Eden Roc, situato in Francia ad Antibes, è apparsa molto chic anche grazie agli occhialoni da diva sfoggiati. Impossibile non notare l’incredibile somiglianza con la madre Carolina, da sempre considerata regina di stile.

