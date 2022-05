Coop, migliaia di italiani in visibilio per la super promozione lanciata dal marchio: approfittarne è semplicissimo e super conveniente!

Ennesima iniziativa di successo da parte del marchio Coop, che continua ad espandere la propria rete commerciale in tutta Italia. La società cooperativa fondata ufficialmente nel 1967, pur essendo diffusa principalmente nel Settentrione, sta progettando di allargare il proprio bacino di clienti anche nel resto del Bel Paese.

Il fatturato esorbitante – oltre 14 miliardi di euro solo nel 2019 – e la solidità dell’azienda, d’altra parte, contribuiscono a sostenere iniziative di questo tipo. Parallelamente, il marchio Coop riesce a conquistarsi giorno dopo giorno la fiducia dei propri clienti, offrendo loro prodotti ricercati e di ottima qualità.

Una delle ultime promozioni della società cooperativa, a questo proposito, ha mandato in visibilio migliaia di compratori provenienti da tutta Italia. Ad attenderli ci sono dei vantaggi clamorosi che potranno essere sfruttati proprio a partire dalle prossime settimane.

Coop, migliaia di italiani in visibilio. “Ma davvero posso farlo?”: la super offerta è sbalorditiva

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lidl, chiude il supermercato: “Non può restare aperto”. Il motivo è clamoroso

“Ma davvero posso farlo?“: questa la domanda che si è posta una cliente del marchio Coop sotto al post Instagram dedicato alla super promozione del mese. L’iniziativa “Giorni più buoni”, lanciata dalla società cooperativa negli scorsi giorni e valida fino ai primi di luglio, ha letteralmente mandato in visibilio migliaia di acquirenti.

La celebre azienda, nello specifico, ha offerto ai clienti la possibilità di ottenere un buono sconto di 5€ su una spesa minima del valore di 15€. I buoni, accumulabili in tre successive tranche, saranno ottenibili nei seguenti periodi: 23-29 maggio, 6-12 giugno, 20-26 giugno.

Parallelamente, i clienti potranno beneficiare degli sconti ottenuti in queste settimane solamente in un momento successivo. In particolare, i buoni ricavati nelle tre tranche saranno rispettivamente spendibili nei seguenti intervalli di tempo: 30 maggio-5 giugno, 13-19 giugno, 27 giugno-3 luglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Chiuderà a breve” agitazione nel quartiere per la chiusura del grande supermercato

Un’iniziativa che non ha mancato di entusiasmare migliaia di compratori, pronti a recarsi presso il punto vendita Coop più vicino per fare scorta di buoni spesa.

INTERVISTA A MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO