Dalla giusta prospettiva Miriam Leone regala ai suoi fan uno spettacolo disarmante. Gli utenti trattengono il respiro di fronte al momento più bello.

A poche settimane dalla sua più che distinta apparizione sul Red Carpet, durante la 67esima cerimonia ai “David di Donatello” presso Cinecittà, Miriam Leone scandisce quest’oggi ufficialmente il suo ritorno. E, al contempo, l’inizio della stagione estiva 2022 “in grande stile“. Una cosa è certa: questa volta l’attrice e conduttrice dalla rossa chioma ha colpito nel segno.

Mentre la pellicola dei Manetti Bros approda finalmente sulla piattaforma di Sky, ricordando ai suoi telespettatori la memorabile trasformazione in biondo platino dell’attrice, realizzata per vestire i panni dell’iconica Eva Kant, un momento di particolare intensità ha altrettanto repentinamente attirato l’attenzione dei suoi fan.

L’ex favolosa “Miss Italia” nel 2008, e vincitrice del “Premio Anna Magnani” come Migliore attrice protagonista in “Diabolik” nell’incipit di quest’annualità, è indubbiamente riuscita a fare la differenza anche in quest’ultima settimana di maggio.

“La dea è tornata” Miriam Leone nel momento più bello: la FOTO in acqua fa impazzire

“La dea è tornata“, ha dichiarato uno dei 1,5 milioni di follower dell’attrice dal cuore siciliano. La coraggiosa interprete di “Marylin ha gli occhi neri”, al fianco di Stefano Accorsi nella commedia romantica diretta da Simone Goldano, si è lasciata immortalare in una posa d’infinita dolcezza. Presso la ridente località di Castelfalfi in Toscana.

“Protagonista assoluta” Miriam è liberamente immersa nelle acque blu d’inizio stagione. L’attrice non attende a rivelarsi ad occhi chiusi lasciando immaginare la serenità che circonda la piccola frazione situata a pochi passi da Firenze.

“Ah, dolce Toscana“, scrive pertanto in didascalia al suo ultimo post su Instagram l’attrice classe 1985, svelando la sua contentezza nell’essere approdata, ormai da inizio weekend, nella regione dalle accoglienti atmosfere naturali.

Perfettamente integrata nel suggestivo panorama che la circonda, pare che Miriam si sia recata nel comune di Montaione per assistere alle nozze di una cara amica.

La cerimonia si sarebbe svolta nel pomeriggio di ieri. Per culminare con un meraviglioso tramonto nel verde danzando tra luci stroboscopiche dal colore dell’amore. Insomma, un risultato “da impazzire” per un finale degno di nota, secondo il parere dei suoi fan più fedeli. E che non poteva fare a meno di meritare una preziosa standing ovation.