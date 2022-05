Elisabetta Gregoraci, a Montecarlo il podio è tutto al femminile: che trittico

Elisabetta Gregoraci ospite d’eccezione al Gp di Montecarlo, insieme a lei altre due bellezze da urlo per un tris favoloso

E’ stato un weekend di grandi appuntamenti sportivi. La finale di Champions League a Parigi tra Liverpool e Real Madrid, ma non solo. Nella capitale francese, è in corso di svolgimento anche il Roland Garros di tennis. E a Montecarlo, oggi, si è corso il GP del Principato di Monaco di Formula 1, un appuntamento come sempre imperdibile.

E’ uno dei Gran Premi più suggestivi di tutto il calendario motoristico, per la sua location unica e anche come evento glam. I vip a osservare la gara, dagli yacht o da lussuosi appartamenti, sono sempre piuttosto numerosi. Tra loro, oggi, c’era anche Elisabetta Gregoraci.

La modella e showgirl calabrese ha provato a spingere con il suo tifo la Ferrari, che però non è andata al di là del secondo posto con Carlos Sainz e del quarto posto con Charles Leclerc, nonostante entrambi partissero dalla prima fila. E’ stata comunque una esperienza da ricordare per Elisabetta, che ha portato con sé l’inseparabile figlio Nathan Falco, per fargli godere da vicino il rombo dei motori. Ma insieme a lei c’era anche qualcun altro.

Elisabetta Gregoraci, guardate con chi era a Montecarlo: mai visto tanto fascino tutto insieme

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chanel Totti, a mamma Ilary portano il Tapiro: la reazione della piccola è inaspettata

Nei suoi scatti sul suo profilo Instagram, che la ritraggono in un elegante abito chiaro, vediamo tutti i momenti salienti della sua giornata. E uno scatto da capogiro, che racchiude un ‘podio’ al femminile di tutto rispetto.

Nello scatto, infatti, ci sono insieme a Elisabetta anche Naomi Campbell e Heidi Klum, storiche modelle ancora molto acclamate dal pubblico e con un fascino ancora superlativo che spicca immediatamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Domenica In, Mara Venier e quella stoccata assurda: “Sanremo? Mai più nella vita”

Le tre bellezze, tutte insieme, fanno un certo effetto. E sono sotto lo sguardo divertito di Flavio Briatore, che con tutte e tre ha condiviso momenti importanti della sua vita.