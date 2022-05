Emma, in pantaloncini scatena le reazioni peggiori: “da perdersi in te”. Fisico da standing ovation – FOTO

Emma Marrone scatena l’adrenalina in un palcoscenico gremito di persone. La ‘spalla’ del noto cantante ha scatenato diverse reazioni durante un concerto.

Davanti ad un palcoscenico gremito di persone per il grande evento musicale in quel di Imola, la cantautrice salentina, Emma Marrone ha lasciato ampio spazio alle emozioni e non solo.

L’ex allieva di Maria De Filippi ad “Amici” ha lasciato il segno alla sua maniera durante il terzo tour del concerto di Vasco Rossi. L’artista modenese ha trascinato con se un personaggio emotivo ed eccentrico come Emma per dare più brio e fantascienza ai suoi capolavori in pubblico.

La platea ha risposto alla grande tra urla commoventi e braccia al cielo. La Marrone ha aperto le ‘danze’ con uno dei brani musicali, “Io sono bella“, che hanno rappresentato uno dei cardini per l’incisione dell’album “Fortuna“.

Quel testo fu scritto da Vasco proprio per lei, che non poteva altro che ringraziare ripagando il gesto e mettendo in evidenza tutta l’effervescenza oltre che una bellezza senza eguali

Emma Marrone in shorts ‘quasi’ inguinali manda in estasi il grande pubblico: che spettacolo!

