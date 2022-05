Eros Ramazzotti è stato beccato in compagnia di una delle donne più belle e famose d’Italia. Alcune foto inaspettate li ritraggono insieme. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto

Hanno suscitato molto clamore nelle ultime le ore le foto di Eros Ramazzotti in compagnia di una delle donne italiane più famose degli ultimi tempi. Le foto hanno ormai fatto il giro del web e scatenato la curiosità del pubblico che già immagina possibili scenari futuri per i due. Ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto davvero.

Eros Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Una lunghissima carriera costellata di grandi successi che lo hanno reso famoso non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il cantante 58enne ha iniziato la sua carriera molto presto, quando aveva solo vent’anni e in poco tempo con la sua voce inconfondibile ha conquistato tutti.

Eros Ramazzotti, le FOTO in compagnia di chi non ti aspetti

Negli ultimi anni Eros Ramazzotti si è trovato spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali. Come tutti sanno, Eros in passato è stato sposato per molti anni con la showgirl Michelle Hunziker, da cui ha avuto la figlia Aurora. I due hanno poi divorziato.

Dal 2009 al 2019 il cantante è stato legato a Marica Pellegrinelli con cui ha avuto due figli: Maria Raffaella e Gabrio Tullio.

Di recente si era inoltre parlato molto di un possibile riavvicinamento con l’ex moglie Michelle, dopo il suo divorzio da Tomaso Trussardi. In realtà non è stato davvero così: i due continuano ad essere in buoni rapporti ma nulla di più.

Negli ultimi giorni il cantante ha fatto nuovamente parlare di sé a causa di alcune foto che lo ritraggono insieme alla giornalista sportiva Diletta Leotta. Cosa c’è tra i due? Non vi è alcun flirt in corso: i due si trovavano seduti l’uno a fianco all’altro durante lo spettacolo di Fiorello al Teatro degli Arcimboldi di Milano e hanno voluto immortalare il momento.