Giulia De Lellis è in crisi con Carlo Beretta? La famosa influencer, da un po’ di giorni a questa parte, è finita nuovamente sotto ai riflettori del gossip…

Giulia De Lellis, negli ultimi anni, si è presa una pausa dal mondo del gossip. Fino alla fine del 2020, l’abbiamo vista passare da un ragazzo all’altro dopo la fine devastante della sua fine con Andrea Damante. Dopo che entrambi hanno trovato l’amore con Carlo Beretta e con Elisa Visari, i loro fans avevano deciso di mettersi una volta e per tutte l’anima in pace e di lasciarsi alle spalle la loro lunga storia d’amore.

Giulia sembrava davvero felice con Carlo e per una volta tutti si erano convinti del fatto che avesse finalmente trovato l’amore della sua vita. Negli ultimi giorni, però, è scoppiato un vero e proprio gossip grazie ai fans più attenti dell’influencer che hanno fatto caso ad una cosa: è un po’ di tempo, infatti, che Carlo e Giulia non si vedono. E non è finita qua.

Giulia De Lellis, è finita già con Carlo Beretta? Il segnale su Damante

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ubriachi di passione”, Annalisa Scarrone e la gonna cucita al limite: gambe favolose – FOTO

Tra l’altro, sempre i fans, hanno fatto caso ad una cosa che ha spiazzato: negli ultimi giorni, Giulia è tornata ad indossare l’anello che le aveva regalato Andrea Damante. Lo hanno notato in alcuni scatti che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena perché, anche se si erano lasciati lei e Andrea decidendo di rimanere in buoni rapporti, per non creare problemi ai loro rispettivi partner avevano preso due strade separate.

Infatti il piccolo Tommaso, il cane che avevano adottato insieme, alla fine è andato soltanto a Giulia mentre Andrea ne ha preso uno diverso con la sua “nuova” fidanzata Elisa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non è umana” Federica Nargi pronta per l’estate: in bikini ha già conquistato l’isola – FOTO

Cosa sta succedendo davvero tra Giulia e Carlo? C’è aria di crisi o semplicemente sono troppo impegnati con i loro rispettivi lavori? Solo il tempo ci darà delle risposte.