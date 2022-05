Lild svela l’ingrediente che fa bene al cuore: il tocco segreto che ha sconvolto i clienti

Svelato il segreto di una ricetta semplice, veloce ed efficace per proteggere il nostro cuore. Il risultato, firmato Lild, è un piatto squisito.

Ad aggiungersi alle ultime vantaggiose proposte, tra convenienza e qualità, stilate dal volantino di fine maggio 2022 della catena di supermercati Lidl, è stata presentata in questi minuti un’ottima ricetta. Tale piatto aiuta a favorire incredibilmente la salute del nostro cuore.

Tra gli altri vantaggi, oltre ad essere una portata senza dubbio ideale per la corrente stagione estiva, l’ingrediente segreto al suo interno si è dimostrato, secondo il parere degli esperti in materia, come un perfetto alleato di un irreprensibile sistema immunitario e di una corretta digestione. Scopriamo ora di cosa si tratta e come realizzare la ricetta dei vostri sogni.

Lild svela l’ingrediente che fa bene al cuore: il tocco segreto per una ricetta deliziosa

Uno dei più affermati chef Lidl si è prestato alla realizzazione di un breve video, pubblicato stamani sulla pagina ufficiale Instagram della catena europea di supermercati, stavolta interamente dal sapore e dalla firma Made in Italy.

Si tratta di una “delicata insalata di finocchi e arance“, semplice e veloce, per un risultato garantito e ottimale. Il finocchio, difatti, grazie alle sue proprietà benefiche generalmente utilizzate a fine pasto, è considerato un “ortaggio versatile, che permette di realizzare piatti deliziosi“.

La ricetta proposta oggi è stata ideata per quattro persone. E, per realizzarla, sono sufficienti pochi passaggi. In primis affettate i finocchi a fettine sottili. Assicuratevi di attuare lo stesso procedimento con le arance, una volta sbucciate. Unite arance, finocchi e uvetta in una ciotola. Dopo di che mescolate il tutto. Nel frattempo tostate i pinoli in una padella, e scolate il precedente contenuto marinato.

Conservate il liquido aggiungendo al suo interno sale, pepe, olio e aceto balsamico. Emulsionate il risultato. Infine servite sul piatto le arance, i finocchi e l’uvetta. Aggiungete una manciata di pinoli tostati e qualche fettina di sgombro. In ultimis versate il condimento emulsionato.