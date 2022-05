“Mina Settembre” di nuovo in tv. L’ingresso di un’attrice famosissima nella seconda stagione

“Mina Settembre”. L’acclamata serie televisiva con protagonista Serena Rossi è stata riconfermata per una seconda stagione. Il cast si impreziosisce con una new entry strepitosa

Da oggi, 29 Maggio, tornano in replica in prima serata su Rai Uno le puntate dell’acclamata serie “Mina Settembre”, successo della televisione di stato della scorsa stagione.

Il ruolo principale è stato affidato alla poliedrica Serena Rossi che presta il volto a un’assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. Dopo aver scoperto il tradimento del marito Claudio (Giorgio Pasotti) va a vivere dalla madre Olga (Marina Confalone). Nella sua vita entra anche Domenico (Giuseppe Zeno), un ginecologo molto affascinante, per il quale inizia a nutrire sentimenti sempre più forti. Il primo capitolo della serie si conclude con il dilemma di Mina Settembre, divisa tra un nuovo amore, il marito che tenta di riconquistarla e il mistero sul passato di suo padre, scomparso recentemente.

“Mina Settembre”: tutto pronto per la nuova stagione. Una novità strepitosa in arrivo

La messa in onda delle repliche della prima parte di “Mina Settembre” sarà un’occasione per fare un bel ripasso in attesa della notizia che tutti i fan stavano aspettando: presto sarà disponibile la seconda stagione. Presumibilmente potremo goderne già dal prossimo autunno.

Le riprese sono terminate, infatti, da pochissimi giorni. A darne conferma è stata la protagonista indiscussa della serie, Serena Rossi, tramite un post esplicito apparso sul suo personale profilo Instagram.

Nel frattempo è calato il silenzio tra tutti i membri del cast, non è sfuggito nessuno spoiler riguardo le nuove avventure di Mina Settembre e compagni.

L’attrice Marina Confalone che interpreta il ruolo di Olga, madre dell’assistente sociale, in una passata dichiarazione ha lasciato dubitare della sua presenza. Tuttavia, è notizia certa l’ingresso di un personaggio famosissimo, molto amato dal pubblico italiano.

Si tratta della portentosa Marisa Laurito. “Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre” – ha detto l’attrice napoletana. Sicuramente porterà ulteriore brio in questa serie così popolare. L’accoglienza è stata ottima, con una media di 6 milioni di telespettatori a puntata. La seconda stagione si prevede cavalchi la stessa scia di successo.