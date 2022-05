In 15 minuti puoi realizzare una merenda che accontenta i bambini e soddisfa i genitori. Comoda da portare al pic-nic e di sicuro successo nelle feste.

Un invito a casa di amici, una ricorrenza, una festa di compleanno, puoi preparare un dolce veloce che ti farà fare una bella figura.

I bambini sono attratti dal cioccolato e le gocce creano curiosità e con un pizzico di fantasia si può creare un effetto “magico”. Continua a leggere per scoprirlo.

Ingredienti e preparazione dei muffin

125 g Burro

265 g Farina 00

135 g Zucchero

135 g Latte intero

2 Uova medie 110 g

100 g Gocce di cioccolato fondente

1 Baccello di vaniglia

1 cucchiaino Bicarbonato raso

1 pizzico di Sale fino

10 g Lievito in polvere per dolci

Lascia il burro fuori dal frigo per circa un’ora. Le uova, invece a temperatura ambiente. Unisci il burro e lo zucchero e lavora con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto morbido e spumoso. Raschia i semi di una bacca di vaniglia e aggiungila alla ciotola con burro e zucchero. Aggiungi le uova, uno alla volta e mescola con la frusta. Setaccia la farina, il bicarbonato e il lievito direttamente nella stessa ciotola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benedetta Fatto in casa, compilation di muffin: 5 VIDEO ricette facili e veloci

Aggiungi un pizzico di sale e mescola il tutto con le fruste. A questo punto l’impasto è diventato più compatto. Aggiungi quindi il latte a filo e continua a mescolare per ottenere un composto morbido. Aggiungi le gocce di cioccolato e mescola con una spatola. Sistema i pirottini in uno stampo per muffin e con l’aiuto di un cucchiaio o di una sàc-a-poche riempi i pirottini. Utilizza circa 70 gr di impasto per ogni muffin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pizza fatta in casa: tutto quello che devi evitare quando prepari l’impasto

Con le gocciole rimaste abbellisci ogni muffin e poi metti in forno statico a 180° per 18 minuti. Verifica con uno stuzzicadenti se l’interno è ben cotto: lo stuzzicadenti deve uscire pulito.

La variante “magica” che sorprenderà i bambini

Insieme alle gocciole o al loro posto, puoi aggiungere un quadretto di cioccolata fondente nel momento in cui versi l’impasto nei pirottini. Versa due terzi del composto in uno stampo, metti il quadretto in verticale e copri con parte restante. Se li servi caldi il cioccolato sarà fuso e i bambini si stupiranno per la sorpresa!