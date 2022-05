“Neanche Berlusconi è riuscito a fare meglio”, Selvaggia Lucarelli e la frecciata a Briatore senza precedenti

Selvaggia Lucarelli mostre le immagini sconvolgenti dell’incontro in gran segreto con Flavio Briatore protagonista: “Neppure Berlusconi…”.

Non poteva finire ‘peggio’ per Flavio Briatore la sua domenica ‘bestiale’. L’imprenditore milanese si è reso protagonista di una serie di scatti sconvolgenti che hanno fatto sbizzarrire il web.

Le immagini mostrate in primo piano sui social non sono passate inosservate neppure agli addetti alla critica più pungenti della tv. Ecco perchè Selvaggia Lucarelli non vi è riuscita a passarvi su, quanto ai commenti scatenati e ironici dei fan, nel fare paragoni con l’ex Cav e Premier di “Forza Italia“, Silvio Berlusconi.

L’opinionista dalle parole forti e tendenti alle frecciate più taglienti, rivolte ai vip di cartello ha trovato pane per i suoi ‘denti’ in occasione di un incontro speciale.

La scena va in ‘onda’ nel contesto sportivo del GP di Monaco 2022, appena dopo il trionfo di Perez con la sua “Red Bull” monoposto

Selvaggia Lucarelli e la stoccata a Flavio Briatore dopo il GP: cosa ‘denuncia’ l’opinionista

Il GP di Monaco 2022 finito con il trionfo della Red Bull di Perez, con la Ferrari di Leclerc appena dietro si è ‘macchiato’ di alcune immagini che hanno incastrato il manager della “Rossa”.

Si tratta di Flavio Briatore, protagonista di scatti sconvolgenti all’interno del paddock di competenza. Il team manager della Formula 1 ha portato con se una ‘scorta’ di rappresentanti vip, per lo più donne che mettono in forte discussione il suo passato.

Il riferimento è certamente ad Elisabetta Gregoraci, pizzicata accanto a lui in dolce compagnia delle sue ex fiamme, Naomi Campbell e l’influencer, Heidi Klum.

A ‘denunciare’ i dettagli della foto è l’opinionista dal cuore di ‘pietra’, Selvaggia Lucarelli che con poche righe tra i commenti del post disintegra il numero uno del Bilionaire.

“Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore” e ancora: “Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio”.

Le immagini ‘scandalo’ a cui allude la Lucarelli gettano fumo negli occhi di chi crede nel forte sentimento dell’amore più sincero.

In questi casi a far da padrone è il ‘potere dei soldi’ denuncia con tanto di provocazione qualcuno tra i fan, estimatori della blogger e opinionista romana.

Ora come ora non si attende altro che il chiarimento del padrone della Formula 1, nel mettere a tacere le critiche una volta per tutte.