Robin Williams, a distanza di otto anni dalla sua scomparsa ci riesce ancora. Commovente

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 28 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 28 Maggio, è andato in onda su Rai Uno il film del 2018 commedia, romantico “Tutti in piedi” con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein e Gerard Darmon. Su Rai Due è stato trasmesso uil film thriller del 2020 “Le regole della pazzia” con Wendie Malick, Amanda Righetti e Josh Ventura. Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “Sapiens Un solo pianeta“ condotto da Mario Tozzi.

Canale 5 ha mostrato le immagini in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi, della finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Italia 1 ha mandato in onda il film commedia del 1993 “Mrs. Doubtfire Mammo per sempre” con un indimenticabile e straordinario Robin Williams in un ruolo che lo ha reso iconico, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fiersteine e Polly Holliday. Rete Quattro ha proposto il film del 1982 “Banana Joe” con il mitico Bud Spencer.

Ascolti tv di giorno 29 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il calcio si conferma la passione più amata degli italiani. La finale di Champions League Liverpool – Real Madrid (vinta dalla squadra iberica per 0 – 1) ha interessato su Canale 5 6.090.000 spettatori con uno share del 33.7%.

Su Rai Uno il film “Tutti in piedi” è giunto al secondo posto con 2.083.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Si guadagna un buon terzo posto su Italia1 “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre” che ha intrattenuto 956.000 spettatori pari al 5.6% di share. Sicuramente il film è stato penalizzato negli ascolti dalla messa in onda di un evento come la finale di Champions League e dalle numerose repliche proposte puntualmente in quasi 30 anni dalla sua produzione. Tuttavia, il carisma dell’attore scomparso Robin Williams riesce a conquistare ancora le nuove generazioni. É commovente.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Mrs. Doubtfire Mammo per sempre“ – 889.000 spettatori pari a uno share del 5.1%.

Rai Due: “Le regole della pazzia” – 821.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Rai Tre: “Sapiens Un solo pianeta“ – 656.000 spettatori con il 3.9% di share.

Rete Quattro: “Banana Joe” – 918.000 spettatori con il 5.1% di share.

La7: “Sotto il segno del pericolo” – 7.000 spettatori con il 2.7% di share.

Nove: “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” – 350.000 spettatori con l’1.9% di share.

TV8: “The Princess and the Press – I segreti dei Windsor” – 154.000 spettatori con lo 0.8% di share.