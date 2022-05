Silhouette strepitosa, ma non solo: Michela Quattrociocche regala uno spettacolo di pura emozione a bordo piscina. E’ “Sirenetta” di fuoco.

Come una “Sirenetta” decisamente fuori dal comune e soprattutto “bella come nessuna“. È in tal modo che la bellissima attrice, Michela Quattrociocche, ha scelto di mostrarsi davanti ai suoi oltre 504mila follower stamani. Il risultato è fin da subito disarmante.

Con un crescente interesse verso la recitazione, dimostrato sin dalla tenera età, la nata sotto il segno del Sagittario termina i suoi studi accademici in lingue ed esordisce sul grande schermo nel 2008 vestendo i panni di una dolcissima Nicky in “Scusa Ma Ti Voglio Sposare“.

Dopo il sequel al fianco di Raoul Bova, realizzato soltanto due anni più tardi e sempre dalla regia di Federico Moccia, è nel cast con il ruolo di protagonista di “Una canzone per te“. L’attrice, classe 1988, ha scritto un libro sulla sua storia dal titolo “Più dei sogni miei”. E, nel corso di questi anni, ha preso parte alla realizzazione di molti videoclip musicali.

“Statuaria” Michela Quattrociocche di fuoco a bordo piscina: non ha bisogno di nulla – FOTO

