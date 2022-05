“Un Posto al Sole”, ritorno di fiamma inatteso: il colpo di scena cambia tutto

Un Posto al Sole: il presunto ritorno di fiamma che potrebbe scombussolare tutto. Nei prossimi giorni, prima dell’estate, potrebbe succedere qualcosa di incredibile

Sono state delle settimane davvero molto particolari per la famiglia Saviani – Graziani in Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando Silvia e Michele sono entrati in crisi, in seguito ad una aggressione che hanno subito mentre andavano di notte ad Indaca a trovare Otello e Teresa. Da lì le cose tra di loro sono precipitate, e lei ha ritrovato il sorriso solo quando il suo cammino si è incrociato con quello di Giancarlo.

Alla fine, dopo diversi tradimenti, Michele ha scoperto tutto ma l’ha presa con filosofia. Infatti ha deciso di lasciare libera sua moglie, senza alcun rancore, e per un periodo si è trasferito a Milano. Il suo ritorno a Napoli però ha coinciso con una cosa molto particolare: con il trasferimento per lavoro di Giancarlo a Bari, dove gli è stato affidato il ruolo di direttore di una banca.

Un Posto al Sole, Michele e Silvia si avvicinano pericolosamente

Nonostante Rossella sia oramai adulta, Silvia e Michele continuano a preoccuparsi molto per lei, specialmente in questo periodo che sta vivendo un momento molto complicato a causa della situazione con Riccardo Crovi e delle disattenzioni che ha avuto di recente sul lavoro, in ospedale. Proprio per questo motivo, pur di star vicino alla loro figlia, Silvia e Michele stanno trascorrendo sempre più tempo insieme.

Nelle prossime puntate, vedremo Silvia e Michele avvicinarsi sempre di più, contro ogni aspettativa. Complice la lontananza da Giancarlo, Silvia potrebbe rivalutare quello che è stato il suo addio dall’ex marito con cui ha condiviso quasi trent’anni della sua vita.

Prima della pausa estiva, non è escluso che assisteremo ad un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due ex. Intanto, il loro riavvicinamento, potrebbe gettare Rossella in una crisi ancora più profonda.