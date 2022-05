“Vite al limite”. Tammy Patton pesava 269 kg: un caso difficile per il Dr. Nowzaradan. Il cambiamento è straordinario

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Tammy Patton

“My 600-lb Life” è una serie originale trasmessa dalla rete americana TLC. In Italia è nota con il nome di “Vite al limite” e va in onda sul canale 31, Real Time. Propone storie di grande ispirazione riguardo pazienti estremamente obesi che accettano la difficile sfida di riprendere le redini della propria vita e migliorarne il corso.

In questo “viaggio” rivoluzionario sono aiutati dal dottor Younan Nowzaradan, noto chirurgo bariatrico che propone obiettivi su misura per ridurre il peso. Il successo dipende in definitiva dalla resilienza e dalla forza di volontà di ciascun individuo. Vi raccontiamo la storia Tammy Patton. Avrà raggiunto il traguardo?

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Tammy Patton

PER SCOPRIRE COSA É SUCCESSO A TAMMY VAI SU SUCCESSIVO